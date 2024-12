La figura de Los Pumas que anunció su retiro del rugby profesional

Luego de haber vivido un año histórico con Los Pumas, uno de los grandes emblemas del seleccionado argentino decidió ponerle punto final a su carrera profesional. Se trata de uno de los grandes referentes que ha tenido el combinado nacional a lo largo de los últimos años, quien hizo historia al convertirse en el tyrman histórico en mundiales.

El protagonista de este capítulo que se termina es Juan Imhoff, que días atrás anunció el cierre de su recorrido como jugador de rugby profesional. El wing nacido en Rosario en mayo de 1988 debutó en primera con Duendes Rugby Club, su club de origen, con apenas 20 años. Posteriormente pasó por Jaguares, Los Pumas 7s, Pampas XV y el Racing Métro 92 francés.

Juan Imhoff se despidió del rugby profesional. (Archivo)

Imhoff escribió varias páginas doradas con el seleccionado argentino, colaborando con todo tipo de anotaciones en duelos que quedarán en la historia grande. Por ejemplo, el santafesino marcó un try en la primera victoria de la albiceleste frente a los Springboks en Durban 2015 por el Rugby Championship, a su vez que también colaboró en dos ocasiones en el Mundial de aquel año contra Georgia, una frente a Tonga y un doblete ante Irlanda en cuartos de final.

Luego de un tiempo sin aparecer en Los Pumas, el wing regresó al equipo en 2020 en un recordado triunfo ante los All Blacks. Desde allí no salió más del equipo y el año pasado fue parte del plantel que obtuvo el cuarto puesto en la cita ecuménica de Francia. Más allá de lo hecho con la camiseta de nuestro país, su experiencia en Francia también marcó un hito, ya que jugó 13 temporadas con Racing Métro, completó 259 partidos, 112 tries y se despidió como un verdadero referente.

Imhoff se convirtió en referente de Los Pumas y el rugby francés. (Archivo)

Finalmente, Nicolás Sánchez, su compañero en el representativo nacional, le escribió una carta emotiva en las redes sociales: "Felicitaciones, 'Soti', por una carrera increíble. Lograste algo que pocos pueden hacer: jugaste durante muchísimas temporadas en el club donde siempre quisiste estar y en la ciudad donde te gusta vivir. No es fácil haber estado al más alto nivel durante casi 15 años, peleando en el Top 14, en las copas europeas y en Los Pumas, pero lo conseguiste a base de sacrificio, esfuerzo, dedicación y tries. Siempre fuiste un reloj cuando se trataba de entrenarte y prepararte, cuidando cada detalle para seguir mejorando día a día. Disfrutá esta nueva etapa amigo. Fue un placer todo lo que compartimos".