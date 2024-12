La sorpresiva confesión de Juanfer Quintero sobre una particular condición: "No veo, tengo..."

Juan Fernando Quintero ha sido sin dudas una de las grandes figuras de Racing en este 2024 para ganar la Copa Sudamericana e ilusionarse casi hasta el final con pelear también por la Liga Profesional. Este sábado jugará su último partido del año, justamente ante su ex club y en el que se ganó el cariño de todos los hinchas, River Plate, y contra una suerte de "padre" para él en el banco, Marcelo Gallardo. Por lo tanto, se tratará de un cruce más que especial para él.

El último día, en la previa del encuentro, el colombiano se tomó un tiempo para si mismo y les concedió una extensa entrevista a Cristian Grosso y Nicolás Zuberman para La Nación. En la misma, habló de su carrera futbolística, su vida y contó algunas cuantas intimidades. Entre ellas, se destaca una particular revelación: "Tengo todo, todo... tengo presbicia, astigmatismo y miopía... No veo, no veo", confesó.

Quintero debe usar anteojos en la vida cotidiana por sus problemas de vista. (Foto: archivo)

Esta condición resulta bastante curiosa, teniendo en cuenta que Juanfer siempre se ha caracterizado por su gran visión de juego y su precisión para los pases en profundidad, las pelotas paradas y los disparos de larga distancia. "Cuando me hicieron las pruebas me preguntaron que cómo hacía para jugar fútbol... Y no lo sé... Uso los lentes porque realmente no veo, pero en la cancha, pues... voy", explicó entre risas.

Por supuesto, a lo largo de la charla se tocaron los más diversos temas, como por ejemplo la ilusión de los fanáticos millonarios de que regrese a Núñez y todo lo que se viene hablando al respecto en el último tiempo. "Lo sé. Pero... no creo que alimente la posibilidad, soy natural. Y quizás por eso pasen esas cosas. Estoy en Racing, agradecido y hoy es mi realidad, pero tampoco la gente puede esconder que yo viví algo increíble con River, y siempre va a estar en mi corazón", aseguró en ese sentido.

Por otro lado, le preguntaron también sobre lo que siente los 9 de diciembre, en cada nuevo aniversario de la final en Madrid de 2018 y su golazo ante Boca. "Entre más pasa el tiempo, creo que uno cae más en cuenta de la situación. Porque en realidad no lo dimensiono, porque yo no vivo en esa burbuja del halago, sabes. Para mí es un día muy especial, un día que lo vamos a recordar hasta el final de la existencia del mundo... Pero lo disfruto a mi manera porque no soy un tipo efusivo. Le doy mi valor, sabes, y ya la gente lo pondrá en el lugar que quiera. Solo yo sé qué hice y que no hice por conseguirlo", apuntó.

Por último, habló sobre su futuro cuando concluya su carrera como jugador de fútbol: "Nunca dejaré de ser futbolista, solo dejaré de ser profesional. ¿Cuándo dejas de ser futbolista? Nunca...", sentenció. Y agregó: "Me estoy decantado por seguir en el fútbol. Hoy ya tengo mi título de entrenador, que lo hice en la AFA, pero creo que lo que más me gusta es el área de la gestión deportiva. Me gusta ver los buenos jugadores, me fascina ir a ver los talentos. Hoy lo estoy haciendo, tengo dos o tres pibes en Colombia de 12/13 años que les ayudo, les colaboro. En mi post carrera quiero ayudar mucho a pibes y poder planificar", concluyó Quintero.