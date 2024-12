El lado B de Colapinto: el “no” de su padre, su pasión por Boca, problemas con la cocina y más

La temporada 2024 de Franco Colapinto finalizó este domingo en Abu Dabi. Ya sin lugar en el primer equipo de Williams, se está tratando de definir si continuará el 2025 en la Fórmula 1 con otra escudería, o si seguirá en la actual como parte de la reserva. Por lo pronto, llegó el momento de descansar tras un intenso cierre de año en la más alta competencia y el pilarense aprovechó para realizar el último día una entrevista a la famosa revista española de moda GQ.

Durante la misma, contó algunas cuantas intimidades y secretos de su pasado, como cuando aún era un niño y su padre le permitió correr en karting, pero nunca subirse a una moto: "No me dejó, él tuvo muchos accidentes en su vida, tiene casi todos los huesos del cuerpo quebrados y me dijo: ‘Vos en una moto no te subís’, y ya me dio de chiquito por las cuatro ruedas. Así que me gustaban mucho las motos, pero no tuve la oportunidad de correr en moto por suerte", relató el joven piloto de 21 años.

“Tengo más camisetas de boca que normales”



Le hace competencia a la cantidad de veces que se puso el traje para correr jajajja pic.twitter.com/uxKhnNXaIZ — 43 ? (@ColapintoFiles) December 12, 2024

A su vez, llevó consigo una camiseta de Boca Juniors, el club de sus amores, por el cual volvió a hacer gala de toda la pasión que le despiertan los colores azul y oro: "La uso mucho: como pijama, me la pongo en los partidos, me hace sentir como si estuviera mirando el partido en casa con amigos. Tengo demasiadas camisetas: tengo más camisetas de Boca que normales. Soy fanático del fútbol, fanático de los deportes y especialmente bostero", aseguró entre risas.

“Todas las cosas llevan más de una hora, así que cocina SIMPLE no es.”



Franco sobre el libro de cocina simple que se compró hace poco JAJAJAJJA pic.twitter.com/h859XP1PO7 — 43 ? (@ColapintoFiles) December 12, 2024

Por otro lado, Colapinto también habló de lo que es su vida cotidiana y reveló que tiene muchos problemas con la cocina, aunque está intentando avanzar en ese aspecto: "Me compré hace muy poco un libro grande de cocina simple y cuando lo abrí cada receta te lleva más de una hora. Entonces, cocina simple no es. Estoy tratando de mejorar, yo cocino pollo, arroz, huevo, pero más que eso no".

Recientemente, se dio a conocer que el corredor argentino tuvo en el país más búsquedas en Google que ningún otro deportista, incluido nada menos que Lionel Messi, que quedó en segundo lugar en ese ranking. Al ser consultado por si le gustaba que se estableciera esa comparación entre él y el mejor futbolista del mundo, Franco fue tajante en su respuesta: "No, no, eso no, imposible, imposible…", sentenció al respecto.

¿Mi próximo sueño? Ser campeón de Fórmula 1. No soy muy conformista, ¿viste?", nos cuenta en exclusiva Franco Colapinto, protagonista de nuestro #GQHype uD83CuDFCE?



uD83DuDD17: https://t.co/eWfnZmWfFb pic.twitter.com/Q4OgORgqws — GQ España (@GQSpain) December 12, 2024

Por último, le preguntaron cuál es su mayor anhelo y meta en estos momentos, tras haber debutado en la máxima categoría del deporte automotor: "¿Mi próximo sueño? Ser campeón de la Fórmula 1. No soy conformista, ¿viste? Y cuando llegás a un sueño o a un objetivo que tenías, el siguiente ya llega muy rápido. Así que primero hay que seguir en la Fórmula 1 y después seguir luchando por ese otro sueño", contestó con total convencimiento Colapinto.