El anuncio bomba de Guardiola sobre su futuro cuando se vaya del Manchester City

Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo. Sin embargo, en las últimas semanas estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de ciertas acciones tanto dentro como fuera del campo de juego.

Tras renovar su contrato hasta fines de 2027, el español protagonizó dos escenas que nadie hubiera imaginado: la primera, cuando se rasguñó su cara en el empate entre el Feyenoord y Manchester City por la Champions League. La segunda, cuando le hizo la seña de seis a toda la hinchada del Liverpool haciendo referencia a las Premier League que ganó al frente del elenco ciudadano.

Guardiola habló sobre su futuro como entrenador

En diálogo con el cocinero Dani García en el podcast Desmontadito, Guardiola fue tajante a la hora de hablar sobre su futuro como entrenador cuando se vaya del Manchester City: "No voy a entrenar a otro equipo. No hablo del futuro a largo plazo, pero lo que no voy a hacer es dejar Manchester City, irme a otro país y hacer lo mismo que ahora. No tendría energías. La idea de empezar en otro sitio, todo el proceso de entrenamiento y demás. ¡No, no, no! Quizá en una selección nacional, pero eso es diferente", sentenció el catalán.

Para cerrar, Guardiola anticipó qué hará una vez retirado de la dirección técnica y en forma de broma lanzó: "Quiero ir a jugar al golf, pero no puedo. Llegará un momento en el que sienta que ya es suficiente y entonces pararé definitivamente".

El gesto de Guardiola a los hinchas del Liverpool (Foto: Archivo)

El Manchester City viene de atravesar unas semanas complejas, ya que hilvanó una racha de siete partidos sin conseguir triunfos -la peor desde la llegada de Guardiola- y el pasado sábado igualó 2-2 ante el Crystal Palace, quedando a ocho puntos del Liverpool en la Premier League. Por otra parte, los Ciudadanos padecen de una crisis institucional, en relación a la causa judicial por los 130 cargos en su contra en los que se investiga si se violó el fair play financiero.