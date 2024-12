La confesión de Santero, al borde de las lágrimas, tras ser campeón del TC: "La gente no sabe..."

Su madre lo espera para fundirse en un abrazo único e inolvidable. De la pista, al coche bomba, y de ahí, directo a dar su primera nota como campeón del Turismo Carretera. Julián Santero camina como puede, entre los miles de abrazos que lo cruzan al paso y las lágrimas que no logra contener.

"Se lo merece por todo el esfuerzo que hace. Tenía que soltar y soltó", dice mamá para recibirlo campeón. El piloto acaba de convertirse en el campeón del Turismo Carretera 2024, y con ese título, se convierte en el primer mendocino en lograr un título en toda la historia de la competencia.

El Mustang de Santero hizo historia.

"Una locura, me cuesta mucho hablar en este momento. La gente no sabía como me rompí el or...para poder lograr esto. Todos ven apenas lo que se ve en las carreras y en las redes sociales, pero hay mucho esfuerzo detrás de esto. Valió la pena todo este sacrificio", soltó al borde del llano.

En el mano a mano con un Werner que pintaba para campeón, el piloto mendocino también tuvo palabras para dedicarle: "Felicitarlo a Mariano, es un enorme corredor, un gran campeón. Haberle ganado el título a él es una satisfacción por el nivel que tiene y las formas en las que competimos".

Además de su madre, Santero no olvidó a su papá, quién se quedó en su provincia: "Él hizo el 90% de todo esto. Me compró mi primer karting y me apoyó siempre. Solo tuve que continuar por este camino. Quiero agradecerle a él, al equipo, amigos, sponsor mi familia y a todo Mendoza, porque siempre me apoyan".