La tremenda comparación de Scolari sobre Scaloni y una leyenda de la Premier League

Luiz Felipe Scolari es palabra autorizada para hablar sobre la redonda. El director técnico, quien actualmente se encuentra sin trabajo y fue el encargado de darle a Brasil su última Copa del Mundo en 2002, enfrentó los micrófonos de Super Deportivo Radio y habló de todo.

Entre los temas que tocó, el hombre de 75 años no dudó en elogiar contundentemente a Lionel Scaloni por su labor al frente de la Selección argentina: "Me hace acordar a Sir Alex Ferguson por su forma de dirigir, por la persona que aparenta ser, porque no lo he conocido y por cómo se manifiesta en público”.

Scolari elogió a Scaloni por su presente en la Albiceleste.

“Me parece muy bueno. hizo un trabajo espectacular. El supo colocar a Argentina en su formato ideal. Supo sacar las mejores bondades de Messi. Desarrolló la idea de equipo. Argentina no es solo una selección es un equipo. Está consiguiendo algo que no imaginaba nadie. Me sorprende su humildad y la forma en que consiguió que los jugadores entiendan que tenían que jugar como equipo. Con Scaloni todos los jugadores son protagonistas. Eso es maravilloso“, añadió Scolari.

A la hora de hablar sobre el mejor jugador del mundo, capitán y referente de la Selección argentina, expresó: “En mis equipos (Messi) jugaría de cualquier cosa. Es un jugador inteligente al cual no se precisa darle tantas indicaciones. Pone toda su genialidad cada vez que pisa el campo de juego”.

Para finalizar, Scolari se animó a asegurar que el hombre del Inter Miami dirá presente en la próxima Copa del Mundo: “En el Mundial 2026 seguirá incomodando a sus adversarios. Lo imagino a Messi en el próximo Mundial por la forma en que se comporta y por la manera en que Scaloni interpreta su función“.