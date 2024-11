La historia de Ariel Holan, el DT formado en el hockey que trabajó con River en la B

“Es el señor Ariel Holan. El lunes están invitados, después pasaremos los datos. Muchas gracias”. En una escueta conferencia de prensa, el presidente de Rosario Central Gonzalo Belloso confirmó quién reemplazará a Matías Lequi en la dirección técnica del Canalla después del partido frente a San Lorenzo por la 22º fecha de la Liga Profesional, el próximo sábado a las 19. Se trata de Ariel Holan, un entrenador que regresa al fútbol argentino después de cinco años y cuenta con una historia para nada común entre los técnicos. Comenzó su carrera en el hockey, fue parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda cuando River regresó a la Primera División en 2012 y tiene un perfeccionismo que se funda en una anécdota de la infancia: la madre lo obligó a repetir primer grado porque no estaba “lo suficientemente maduro”.

Los inicios en el hockey

Ariel Holan nació en el barrio Parque Barón de Lomas de Zamora el 14 de septiembre de 1960. Hoy, él mismo se describe como detallista y devoto del perfeccionismo. Pero su forma de dirigir está intrínsecamente ligada a su infancia y, en particular, a una anécdota insólita. Tenía 6 años y había aprobado todas las materias, pero la mamá no lo vio listo y lo obligó a rehacer el primer año de la primaria. “Dijo que no estaba lo maduro que debía. Para que en el secundario y la universidad estuviera a la altura de mis compañeros, me hizo repetir”, confesó una vez. Creció como fanático de Steve Jobs, a quien evocaría, y de muy chico, a los 16 años, comenzó su carrera como entrenador. Pero lejos del fútbol: en el hockey.

Holan se formó como director técnico en el hockey y allí trabajó durante dos décadas. Estuvo a cargo de todas las categorías juveniles del Club Lomas de Zamora, llevó a Banfield de las últimas divisiones a la Segunda y, como entrenador de la Selección femenina de Uruguay, logró una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2003 de Santo Domingo. En 2004, se mudó al fútbol y empezó a curtirse en este deporte de la mano de un ídolo de Independiente. “Empecé a trabajar con Burruchaga. El profe (Alejandro) Kohan, con quien había trabajado en el Club Lomas en hockey en el 91 (y con quien se reuniría de vuelta en Defensa y Justicia, once años después), me lo presentó y empecé a trabajar con él. Aprendí mucho al lado de Jorge, a quien le estoy muy agradecido”, contaría.

Holan trabajó con Burruchaga (2008) y Almeyda (2013) en Banfield.

Fue parte del River que volvió a Primera

Estuvo con el campeón del mundo en México 86 en Arsenal (2004) y luego en Independiente, entre 2006 y 2008. Y su labor como ayudante de campo se extendió en otros del fútbol argentino: trabajó en Estudiantes, Banfield, Arsenal, Argentinos Juniors… y llegó a River. En 2011, el Millonario descendió a la B Nacional y fue otra vez Kohan, que entonces era el preparador físico, el que se lo recomendó a Matías Almeyda, flamante DT de River. Holan se sumó al cuerpo técnico con dos funciones: analizar a los rivales y visualizar jóvenes promesas. Fuera de los flashes, fue uno de los responsables de que los de Núñez regresaran a Primera. “Realmente ser partícipe de la resurrección iba a quedar en la memoria y en nuestro corazón, en todos los sentimientos que un ser humano puede tener”, diría.

En River se destacó por cómo trabajaba con la tecnología. Y es que era ese un vínculo ya pulido. ¿Cómo empezó? En 2001, antes incluso de incursionar en el fútbol, Ariel Holan tenía el deseo de crear un software que sirviera para analizar jugadores, rendimientos, estadísticas; en fin, para modernizar el deporte. No tenía plata, pero sí convicciones. Y vendió su auto para comprarse la computadora que necesitaba, una de la marca que había fundado su referente, Steve Jobs. “Tenía un Renault 19. Más o menos fue un cambio mano a mano”, contó alguna vez, ironizando sobre la crisis económica de aquel entonces. Junto a su amigo Juan Pablo García, programador, finalmente crearon el software que utilizarían durante gran parte de su carrera. Hoy, todos los clubes del mundo trabajan con tecnología; pero en aquel tiempo la suya era realmente una visión revolucionaria.

Holan, el 23 de junio de 2012, el día que River regresó a Primera.

Su carrera como DT y la gloria con Independiente

Admirador de Johan Cruyff y César Luis Menotti, imitador del estilo de la Naranja Mecánica, Ariel Holan empezó su carrera como entrenador principal en Defensa y Justicia, en 2015. Pese a algunas críticas por sus comienzos en el hockey sobre césped, logró rápidamente hacer jugar al Halcón un fútbol que no se le había visto y haría historia en Florencio Varela. Entre 2015 y 2016, Defensa y Justicia eliminó a Independiente en una Copa Argentina, terminó 4º en la Zona B en el torneo de Primera División y clasificó al primer certamen internacional de su historia: la Copa Sudamericana. La impronta que supo plasmar en el equipo en su primera experiencia como entrenador hizo que se interesara en él nada menos que Independiente, equipo del que siempre fue hincha.

Al Rojo tampoco llegó con total consenso. De hecho, en ese 2017 se filtraron audios de ídolos de Independiente como Daniel Bertoni, Ricardo Bochini o el propio Jorge Burruchaga en los que cuestionaban su capacidad y su metodología. Pero pidieron sus respectivas disculpas y, además, enseguida el equipo logró un altísimo nivel futbolístico, por lo que disipó las dudas. Independiente se consagró campeón de la Copa Sudamericana en diciembre de 2017 en el Maracaná tras un 3-2 global ante Flamengo y puso fin así a una sequía de siete años sin títulos; período, además, en el cual había descendido por primera vez en su historia. Luego, también ganó la Suruga Bank y llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018, pero se fue a mediados del año siguiente cuando el equipo ya no era tan contundente, siendo criticado por la mala elección de algunos refuerzos y envuelto en conflictos con la barra brava.

Después de cuatro equipos y cuatro países, Holan vuelve a Argentina. (Foto: archivo)

Su carrera siguió en otros equipos del continente: tuvo un buen paso por la Universidad Católica de Chile (dos ciclos), donde fue campeón, otro aceptable por León de México y dos no muy positivos por el Santos de Brasil y Barcelona de Ecuador. Los de Guayaquil rescindieron su contrato en el último octubre y Ariel Holan pasó a integrar la lista de los entrenadores sin trabajo. Algo que atendió rápidamente Gonzalo Belloso. La oferta de Rosario Central evidentemente lo sedujo y Holan volverá al fútbol argentino. Un entrenador que debió sortear críticas por sus inicios, que hizo dos veces primer grado, vendió su auto para revolucionar el fútbol y lideró al mejor Independiente de la última década.