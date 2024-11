Quién es Gabriel Bortoleto, el piloto que confirmó Sauber para 2025 y reduce las chances de Colapinto

Es cierto que Red Bull había tomado el lugar de Stake F1 Team Kick Sauber y ya no se especulaba tanto con la posibilidad de que Franco Colapinto se ganara un lugar en la escudería con base en Suiza para el año próximo como sí sucedía con los de Milton Keynes. Pero, de todas formas, la noticia de Kick Sauber impacta indirectamente en el argentino y le achica su margen: 19 de las 20 plazas de la Fórmula 1 están confirmadas para 2025 y Colapinto, ahora, deberá dirigir todas sus esperanzas a Red Bull. Es que Sauber confirmó lo que se sospechaba: que el brasileño de 20 años Gabriel Bortoleto, actual líder de la Fórmula 2, será el piloto del equipo de Fórmula 1 en 2025. Se trata de uno de los pilotos con mayor proyección, que el año pasado se consagró campeón de la Fórmula 3, fue "apadrinado" por Fernando Alonso y tiene el apoyo de Neymar Jr.

Gabriel Bortoleto comenzó su carrera en los kartings, como casi todos, y compitió allí hasta los 15 años. En 2019, dio el salto a los monoplazas y en 2020 debutó en la Fórmula 4. Desde entonces, su crecimiento ha sido muy marcado. Tanto que, en 2023, luego de pasar por categorías regionales y brasileñas y en su temporada debut en la Fórmula 3, se consagró campeón con el equipo Trident. Antes de cumplir 19 años, el paulista ya tenía en su palmarés 8 pole positions, 19 podios, un Campeonato y las siguientes 7 victorias: en el Campeonato de Italia de Fórmula 4 (Muggello 2020), en el Stock Car Brasil (2021), en el Campeonato de Fórmula Regional Asiática (Yas Marina 2022), dos en el Campeonato de Fórmula Regional Europea (Spa y Barcelona 2022) y dos en la Fórmula 3 (Sakhir y Melbourne 2023).

Bortoleto 2025: el anuncio de la Fórmula 1. (Foto: @F1)

En septiembre de 2022, Bortoleto se unió como cliente a la agencia que posee el español Fernando Alonso llamada A14 Management, que representa a pilotos. Desde entonces, el asturiano lo ha iluminado con consejos y apoyo y se ha comportado como una suerte de mentor. De hecho, Alonso lo elogió unas semanas atrás, en un contexto en el que todos se peleaban por la plaza restante en Kick Sauber de cara a la temporada 2025. “Se ha ganado pasar a la Fórmula 1. Veremos qué nos depara el futuro. Creo que es cuestión de tiempo antes de que pase”. Bortoleto ya había destacado el rol del piloto de Aston Martin el año pasado, luego de consagrarse campeón de la Fórmula 3: “Y si hay una persona que merece mucho crédito por mi temporada, además de todos los que trabajan conmigo, es él (Alonso). Es un tipo que me ha ayudado mucho. Le estoy muy agradecido”.

No solo tiene el apoyo de una leyenda como Fernando Alonso, sino de una de las escuderías más exitosas en la historia del Gran Circo: el año pasado, Bortoleto se unió a McLaren como parte de su Programa de Desarrollo de Pilotos. Como los de Woking tienen bien cubiertas sus plazas con Lando Norris y Oscar Piastri y no pretenden cambiarlas pronto, mostraron su apoyo para que otro equipo cuente con Bortoleto en caso de que el joven lo desee, cosa que ahora sucedió. “Si (Mattia, de Ferrari) Binotto viniera a mí... cuando tienes un talento así, definitivamente no vas a impedir que tenga una oportunidad en la Fórmula 1”, dijo hace un tiempo Andrea Stella, director deportivo de los de naranja. Y así fue: McLaren no se interpuso en el desarrollo de Gabriel Bortoleto.

Red Bull parece ser la última oportunidad para Colapinto, aún sin asiento en 2025. (Foto: archivo)

Kick Sauber acaba de confirmar a Bortoleto como su piloto para el año que viene. Acompañará a Nico Hülkenberg, y Guanyu Zhou y Valtteri Bottas ya no serán parte del equipo. Una gran noticia para todo Brasil, que siempre ha apoyado a su joven estrella del automovilismo. Es el caso de Neymar Jr.: cuando había un contexto de incertidumbre y ansiedad respecto de quién ocuparía el lugar en Sauber, el futbolista del Al-Hilal de Arabia Saudita subió a sus redes sociales una foto de Bortoleto con un mensaje de apoyo hacia él, luego de que este tomara el primer puesto del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 2: “Brasil en la cima y listo para hacer historia. Buena suerte”. Gracias al aliento de Neymar o no, la suerte llegó; y Gabriel Bortoleto se unirá a la Fórmula 1 desde el año próximo.

El mensaje de apoyo de Neymar hacia su compatriota. (Foto: Instagram)

Los pilotos de la Fórmula 1 en 2025