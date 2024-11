La honestidad brutal de Colapinto tras quedar último en la clasificación para el Sprint: "Estoy muy lejos"

Franco Colapinto largará desde el último lugar el Sprint del GP de Qatar de Fórmula 1 y, luego de quedar eliminado en la SQ1, reconoció que está muy lejos y que las partes viejas en la suspensión de su Williams han provocado que el auto no esté a la altura.

La sincera declaración de Colapinto

"Sentí que fue una vuelta mas o menos buena. Tenía cosas para seguir trabajando y mejorando porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y no entiendo bien el porque. Las partes viejas que tengo en el auto no ayudan en nada. Tengo mucha ida de trompa en curva lenta, de media velocidad. Nos está costando meter velocidad en las curvas, un poco complicado", explicó.

Además, agregó: "Hay que trabajar para tratar de entender que hacer para mañana. Fui dando todo lo que tuvo, pero es frustrante porque vas perdiendo una décima por curva, un poquito acá, otro poquito allá, y eso te da bronca. No sabes por donde ir y eso me está costando ahora. Cuando perdés ese poquito en cada curva, al final la vuelta perdés un tiempo grande".

Colapinto quedó a 718 milésimas de su compañero Alex Albon y fue el único de los 20 pilotos que no logró bajar el 1m23s para la vuelta. Finalmente, marcó 1m23s423 para quedar detrás del chino Guanyu Zhou, quien con su Sauber marcó 1m22s948.

Franco partirá desde la última posición del Sprint de mañana a las 11, que otorga puntos a los primeros ocho clasificados, por lo que parece difícil que logre sumar. Sin embargo, tendrá una nueva oportunidad en la clasificación que comenzará a las 15, para la carrera del domingo, donde intentará recuperar puntos, tal como lo hizo previamente en Azerbaiyán y en Austin.