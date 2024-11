La durísima respuesta de Milito a las acusaciones de Blanco en Racing: "El mensaje era dirigido a..."

La obtención de la Copa Sudamericana no calmó la tensión política en Racing, en la previa a las elecciones del próximo 15 de diciembre. Por el contrario, la maximizó después de las declaraciones del actual presidente, Víctor Blanco, quien cargó contra el candidato de la oposición e ídolo Diego Milito.

"Milito no me llamó para felicitarme y me parece que era algo que correspondía. Cada uno es libre para manejarse. Yo le hubiera mandando un mensaje seguramente. La gente de bien lo hace. Debería ser un poco más humilde", dijo en su momento a radio Splendid, el presidente que ya confirmó que no continuará al mando.

La respuesta llegó a los días, este miércoles con la visita del candidato a la señal de radio La Red. "Sinceramente me dolió (lo que dijo). Yo hablé con Gustavo (Costas), con Federico, su hijo. Con el capitán del equipo para transmitirle la alegría y que se la transmita al plantel de todo lo que nos hicieron vivir el sábado. También hablé con integrantes del cuerpo técnico. Ellos son los verdaderos artífices de esta gran victoria", sentenció Milito.

Milito y Blanco.

Luego, se explayó sobre los dichos de Blanco. "El hecho del mensaje o no mensaje me dolió porque yo en su momento, previo a mi candidatura el 22 de agosto, al primero que le mandé un mensaje de que me presentaba para no se enterara por un video, fue al presidente. Y no tuve respuesta. Lejos de ofenderme me junté con él a los tres o cuatro días", reveló. En ese sentido, concluyó: "El mensaje era dirigido a los verdaderos artífices de esta victoria que son los jugadores y el cuerpo técnico".

Luego, Milito comenzó a criticar la gestión del presidente. "Blanco hoy elige pegarme a mí. Me duele, sinceramente. No coincido con su visión. Racing está para seguir dando ese salto que todos ven. Es el desafío más importante de mi vida".

En la misma entrevista, a Milito se le consultó sobre qué iba a suceder con Costas en caso de que ganara él las elecciones. "Con el primer entrenador que nos vamos a sentar de ganar las elecciones va a ser con Gustavo. Se lo ganó". Eso sí, agregó: "Tengo que hablar con el director deportivo en caso de ganar. El lunes se van a enterar de quién es".