La desafiante advertencia del Kily González al presidente de Unión: "Si no entiende..."

Cristian "Kily" González, técnico de Unión de Santa Fe, dejó en claro su malestar tras la derrota 3-2 ante Talleres por la Fecha 24 de la Liga Profesional. En declaraciones contundentes, el entrenador criticó la falta de refuerzos durante la temporada y puso en duda su continuidad en el club santafesino: "No está asegurada mi continuidad. Hay que hablar muy profundo para ajustar cosas, espero que el presidente lo entienda".

Unión fue el único equipo de la Liga Profesional que no incorporó jugadores en el último mercado, a pesar de haber sufrido bajas significativas como Mauro Luna Diale y Federico Vera. El Kily destacó esta situación como una de las principales razones de su posible salida: "De no entenderlo, obvio que me voy a ir. No es un capricho, es sentido común. Si no están dadas las circunstancias para cumplir lo que pido, seguramente no seguiré".

La reunión entre el Kily Gonzàlez y el presidente Luis Spahn se daría este miércoles. Foto: Archivo.

A pesar de las dificultades, el equipo logró mantenerse en puestos de Copa Sudamericana y compitió en los primeros lugares gran parte del año. Este rendimiento deportivo fortaleció la posición del Kily, quien cuenta con el apoyo de los hinchas y diversos sectores del club. Sin embargo, su demanda de refuerzos parece innegociable: "Cambiamos la mentalidad, ahora el presidente tiene que hacerse cargo y apostar por jugadores de jerarquía".

¿Unión, al borde de un cambio radical?

El presidente de Unión, Luis Spahn, enfrenta una encrucijada. Las declaraciones del Kily ponen presión sobre la dirigencia para invertir en el plantel y garantizar la continuidad de un entrenador que ha demostrado capacidad para sacar lo mejor del equipo. Si no se cumplen las condiciones exigidas, el Tatengue podría perder no solo a su DT, sino también el impulso logrado en 2023.

Con el contrato del Kily González finalizando en diciembre próximo, el club deberá decidir entre apostar a su proyecto deportivo o arriesgarse a un nuevo ciclo técnico. La situación deja un mensaje claro: sin refuerzos y un plan sólido de crecimiento, Unión podría enfrentarse a un retroceso en su ambicioso objetivo de consolidarse como protagonista en el fútbol argentino.