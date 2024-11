El descargo de Rasmussen tras las sospechas de apuestas en el plantel de Godoy Cruz: “Las barbaridades que se dijeron sobre mí…”

Godoy Cruz tuvo uno de los partidos más complicados ante Vélez Sarsfield de los últimos años de vida. Más allá del 0 a 0 como resultado, las miradas estaban puestas en la reacción de los hinchas luego de una semana complicada con varias sospechas de jugadores involucrados en apuestas deportivas.

Federico Rasmussen fue uno de los que tomó la palabra luego del encuentro versus el Fortín, y en diálogo con ESPN, realizó un fuerte descargo tras varios días de silencio absoluto: “Uno puede jugar bien o mal, acepta las críticas. Las barbaridades que se dijeron esta semana sobre mí, los mensajes que me han escrito y las amenazas me parecen injustas. Me duele porque fue totalmente falso y siempre hice lo imposible por estar cada partido", dijo el zaguero.

El defensor fue apuntado por algunos hinchas y no dudó en hablar.

Sin ningún tipo de pruebas pero con una ola de rumor que crece día a día, los nombres que han circulado son varios, apareciendo en alguna ocasión el propio defensor. Por eso, Rasmussen se encargó de dejar las cosas en claro: "Nunca me escondí a la situación. Se jugó con el honor mío y de algunos de mis compañeros. Dolió porque parte de la familia se sintió afectada, a mi hijo le preguntaban los compañeros. Siempre di la cara y di lo mejor. Es totalmente falso. Sé que hay gente que tiene que hablar y juegan mucho las visualizaciones, pero de mi parte no lo voy a permitir”.

Por ahora, desde las entrañas del club no han dicho nada relacionado con el tema pero sí empieza a aparecer síntomas al respecto, que quizás tengan que ver con aspectos deportivos o de bajo rendimiento (por ejemplo, la salida de Pier Barrios ayer por "lesión". Los hinchas demostraron su descontento con varias banderas y algunos insultos, algo que tuvo su réplica en las redes.