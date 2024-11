Nicolás Bertolo preocupó a todos en la Copa Potrero: fue retirado inconsciente y en camilla tras un duro golpe

Una preocupante situación generó un tenso momento en la Copa Potrero. Nicolás Bertolo, futbolista que pasó por Boca, Banfield y River, tuvo que ser retirado en camilla e inconsciente tras un fuerte choque con un rival durante el partido entre su equipo, Villa Rosa, ante Picapiedras.

Ocurrió en el segundo tiempo, cuando volante iniciaba un ataque. En ese momento, impactó su cabeza contra la espalda de un oponente y cayó desplomado al suelo. De inmediato, se solicitó la asistencia médica. El personal sanitario actuó rápidamente y trasladó al jugador de Fénix en camilla.

Minutos después, Claudio Yacob llevó calma y confirmó que Bertolo se estaba recuperando: “La verdad que nos asustamos. Lo acompañé y me quedé al lado de él. Por suerte me escuchó y me quedé tranquilo cuando me contestó que estaba bien. Que la familia se quede tranquila que, si Dios quiere, se puede incorporar tranquilo”.

Finalmente, el encuentro terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, y Picapiedras avanzó a los cuartos de final tras imponerse en la tanda de penales. La Copa Potrero ofrece una bolsa de premios de más de U$S 400.000.