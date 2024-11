La sentencia de Oldrá sobre el rumor de las apuestas y los futbolistas, tras su salida de Godoy Cruz: "Se dicen un montón de cosas y..."

Su salida, por demás extraña del club que ama, lo único que hizo fue alimentar aún más los rumores. Esa bola de nieve que arrancó diminuta y que empieza a tomar dimensión de iceberg también impactó de lleno en Godoy Cruz. Las apuestas deportivas, el tema que salpica al fútbol argentino no es ajeno en Mendoza y fue el propio Daniel Oldrá el encargado de dar su mirada, más allá de las espinas.

En el programa radial Dos de punta, Juan Suraci le consultó al ahora extécnico tombino sobre las apuestas deportivas, luego de toda la polémica en torno a Spreen que aquí tuvo su propia zaga: el rumor sobre algunos jugadores de Godoy Cruz que podrían estar involucrados en el mismo tema, algo que se destapó tras la grosera derrota contra Boca Juniors 1-4 en La Bombonera.

"No puedo no preguntarte por lo que circula en el fútbol argentino, en el ascenso, en los partidos, con las apuestas deportivas. Cuál es tu análisis", preguntó el conductor. "Se perdió la esencia. El fútbol de hoy no es el mismo que el que teníamos antes en el barrio, en el potrero. Lamentablemente es así", dijo un Gato casi resignado.

Boca Juniors-Godoy Cruz, el partido de la polémica.

Claro que su mirada no quedó ahí: "Lo hizo Riestra y nadie dice nada. A mi no me corresponde decir nada porque en el fútbol argentino está todo instalado. Se dicen un montón de cosas pero se perdió la pasión lamentablemente y las cosas han ido para otro lado. Yo lamentablemente no me lo puedo imaginar".

Si bien el detonante que quedó expuesto ante los ojos de todos fue lo ocurrido en el partido de Deportivo Riesta-Vélez con Spreen, en Godoy Cruz se habla de un caso similar que podría involucrar a futbolistas del plantel. Es más, se relaciona eso más actos inapropiados de comportamiento como el combo letal que rompió el plantel y derivó en la renuncia del entrenador.

Por ahora, el silencio del lado del club es absoluto. No hay denuncias al respecto y el tema entra en un gris (hablando de apuestas deportivas en general) si se trata de apuestas ilegales, porque el rastreo hasta una posible prueba es bastante dificultoso. Oldrá, ya en su nuevo rol de tipo común, dejó su sensación al respecto de un tema que promete más capítulos.