La terrible pelea mediática entre Ralf Schumacher y el padre de Checo Pérez que roza a Colapinto

Cuando Franco Colapinto fue confirmado como el piloto que iba a reemplazar a Logan Sargeant en Williams, Ralf Schumacher se mostró muy crítico de la decisión. Esperaba, el hermano del múltiple campeón de la Fórmula 1 Michael Schumacher, que el designado sea su sobrino Mick.

Ahora que Colapinto suena para Red Bull, en reemplazo de Checo Pérez, Ralf Schumacher elogia al argentino, asegura que debe conseguir una butaca para 2025 (sin mencionar escuderías) y crítica precisamente al mexicano, en duros términos. De hecho, sus dichos le valieron una dura pelea mediática con el padre, Antonio Pérez Garibay.

Ralf Schumacher.

"No creo que conduzca un solo metro en el coche el próximo año, estoy bastante seguro de ello. Ni siquiera creo que termine la temporada. El pobre está bajo mucha presión, mientras se supone que este deporte debe ser divertido. Sobre todo, económicamente, se ha convertido en un desastre para el equipo", había expresado Ralf, en declaraciones recogidas por Sky Deutschland.

Antonio Pérez le contestó, pero su respuesta no pasó desapercibida por el fuerte contenido homofóbico, que fue repudiado en las redes sociales. En diálogo con el portal francés RMC Sport, expresó: "Ralf Schumacher primero declaró que Checo (Pérez) ya no estaba en Red Bull. Luego, la semana siguiente, salió del clóset. No sé si estaba enamorado de Checo. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas raras. Ya no sabes si es un periodista, mujer, caballero, pero su palabra quedó en duda pero no por lo de Checo Pérez, sino por el tema de su esposa".

Antonio Pérez Garibay (Foto: @aperezgaribay)

Luego, el padre de Checo Pérez se refirió a su continuidad y dejó un mensaje contundente que le quita las esperanzas a Colapinto sobre una chance en la escudería austríaca. "Red Bull está haciendo todo lo necesario para regresar, no solamente con el auto de Checo, sino con el auto de Max. La reestructuración de Red Bull vendrá a final de año. Estoy seguro de que estará los próximos dos años. Ya ha dicho que piensa retirarse con Red Bull. Hay muchos medios que decían que ya no corría en México, deberían pedir una disculpa".

Ralf Schumacher, ante estos dichos, no se quedaría callado. Sin entrar en el mismo tono de la discusión, repudió los dichos con altura en redes sociales: "También apoyaría a mi hijo al 100% e intentaría ayudarlo. Eso es lo que uno hace como padre. En cuanto al estilo, sería diferente, pero conocemos al Sr. Pérez con todas sus emociones. Por eso no estoy enojado con él. Sin embargo, creo que los resultados en la pista serían el mejor argumento".