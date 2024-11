El fuerte anuncio del DT de Brasil tras el penal errado de Vinícius Jr. ante Venezuela

La Selección de Brasil está atravesando uno de sus momentos más complicados en cuanto al funcionamiento de equipo y los resultados. 4° en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con 17 puntos (estaría 5° si a Ecuador no le descontaban 3 unidades), su presente no conforma a los fanáticos y, de no ser por la ampliación de cupos para el 2026, estaría complicado respecto de la lucha por clasificar al Mundial, situación que años atrás hubiera sido impensada.

Dentro de las grandes deudas futbolísticas de la Verdeamarela, muchos de los focos de la crítica apuntan a Vinícius Jr., la gran figura en cuanto a nombres y uno de los mejores jugadores del mundo, al menos por lo que hace con la camiseta del Real Madrid. Lamentablemente, no logra trasladar todo esto a su combinado nacional, con el que volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego del penal errado en el empate 1-1 ante Venezuela el último jueves.

El penal y rebote errados por Vinícius

Con el marcador igualado, la Canarinha tuvo una chance inmejorable desde los 12 pasos para ponerse en ventaja promediando los 60 minutos. Sin embargo, Vini malogró su ejecución y Rafael Romo, el arquero de la Vinotinto, atajó el disparo. Y como si eso no fuera poco, el rebote quedó en los pies del 7 nuevamente, pero tampoco aprovechó su segunda oportunidad y le erró directamente al arco.

El anuncio de Dorival Jr. sobre Vinícius y los penales

Ahora le tocará enfrentar como local a la dura Uruguay de Marcelo Bielsa, la cual ya supo vencerlos en 2023 en Montevideo por 2-0. En ese sentido, en conferencia de prensa, el entrenador de Brasil, Dorival Jr., señaló qué sucederá en caso de tener otra pena máxima a favor: "Raphinha y Vini estaban preparados para patear el penal. Terminó creándose un debate y en el caso de que haya otro penal, Raphinha será el rematador", anunció.

De este modo, lejos de respaldar a Vinícius cuando más criticado está siendo por los medios y los hinchas, decidió dejar más en evidencia aún su error contra Venezuela. Definitivamente, consolidarse como figura en la Selección brasileña está siendo un desafío más que complicado para el crack del Real Madrid, quien ya acumula 36 partidos internacionales y apenas convirtió 5 goles y dio 4 asistencias. ¿Logrará despegar de una vez por todas en el corto plazo?