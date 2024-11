Mariano Closs fue muy crítico con 3 titulares de la Selección argentina: “No pasan un buen momento, hay que evaluar si…”

La derrota de la Selección argentina ante Paraguay generó muchos cuestionamientos por el funcionamiento, y uno de los más críticos fue Mariano Closs quien hizo hincapié en tres jugadores: Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Nahuel Molina. Los futbolistas del Atlético Madrid, según el conductor, no atraviesan su mejor momento y deberían salir del equipo por su actualidad.

En la editorial realizada en su programa, ESPN F12, expresó: “Me parece que hay que evaluar, ya no tanto jugar a la memoria del mismo equipo, porque eso es saludable, pero por ejemplo, vos tenés que saber si los tres muchachos de Atlético de Madrid son titulares o no, si están en un buen momento".

La Selección no dejó una buena imagen en Paraguay.

“Los tres no están pasando un buen momento. De Paul juega poco y no bien”, agregó y recordó lo realizado por Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar cuando metió mano en el equipo luego de la derrota ante Arabia Saudita. Además lamentó que Thiago Almada no haya tenido minutos en tierras guaraníes.

“Nuestra joya actual, ni la puso, que fue Thiago Almada, y la verdad que hubiese podido oficiar de lo que él hubiese querido, con rompimiento por abajo con su gambeta, asociación con algún jugador, llamativo. Yo anteayer les contaba por cómo se paraba Paraguay que hubiese preferido otro tipo de dibujo, de esquema, no los tres delanteros”, sostuvo.

Luego, en la misma línea, cerró: “Con Messi vas a apostar a lo que Messi juega, entonces ¿dos delanteros más hacían falta?. Tal vez ahí podías jugar con un alterno más en la mitad de la cancha. Es un momento caramelo para ponerlo a Almada. Argentina tiene componentes que el técnico ni los puso: Lo Celso, Thiago Almada, te hacen jugar, combinaciones con Messi las van a hacer mucho mejor ellos que otros intérpretes".