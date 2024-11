La advertencia de Montoya, capitán de Los Pumas, tras la derrota con Irlanda: "Con merecer no alcanza, hay que..."

Los Pumas perdieron por 22 a 19 frente a Irlanda como visitante, en su segundo compromiso internacional de la ventana de noviembre y no pudieron repetir lo hecho frente a Italia, ante uno de los mejores equipos del mundo. Fue ajustado, porque el conjunto nacional estuvo cerca del try sobre el final, cerrando un grandísimo segundo tiempo.

Probablemente por eso es que el capitán del equipo, Julián Montoya se mostró conforme y orgulloso de sus compañeros, porque la prueba era de alto nivel y la formación dio la talla, más allá de un inicio complicado (le sacaron amarilla a Moroni y se jugó con 14 durante 10 minutos). En entrevista después del partido, señaló: "Como dije en la ronda final, estoy muy orgulloso de cómo fuimos a buscar el partido. Hay varias cosas por mejorar, sobre todo cómo arrancamos el primer tiempo. Un poco de indisciplina, nos metieron un par de tries ahí. Pero lo fuimos a buscar y morimos con las botas puestas haciendo lo que queríamos hacer. La verdad es que se define con un rival que viene siendo top uno, dos y tres en los últimos años".

El análisis de Julián Montoya

Por otro lado, el hooker analizó: "Arrancamos con mucha presión arriba, nos tapan dos patadas seguidas, después la jugada termina en un try nuestro. De ahí vuelven, sufrimos la amarilla (a Moroni). Lo fuimos a buscar en el primer tiempo, pero nos quedamos en la última jugada. Pero lo hicimos a los cinco minutos del segundo. Con merecer no alcanza, hay que hacerlo. Estoy orgulloso del equipo como jugó, como lo planteó".

Por último, el capitán de Los Pumas analizó cómo defendió el equipo, principalmente en el segundo tiempo en el que se mostró sin fisuras (los 22 puntos fueron en la primera mitad). "Cuando hicimos lo que queríamos hacer en defensa estábamos en control y estábamos dónde queríamos estar. Las formaciones fijas fueron muy buenas. Les complicamos pelotas en su line y algunos scrum que nos cobran penal. En ataque cuando nos movíamos rápido hicimos varios quiebres. La verdad que fueron muchas cosas buenas, pero no alcanzó. Con merecer no alcanza -repitió-. No creemos en los atajos, en la magia, tenemos que seguir trabajando para que estos partidos caigan de nuestro lado", reflexionó.

Para cerrar, se mostró contento por el debut de Justo Piccardo. "Felicidades a Piky que debutó hoy y a toda su familia, a la gente del SIC, que me imagino que es un orgullo enorme".