Todo sobre la Paraguay de Alfaro, con un DT que está invicto y reconcilió a dos figuras que estaban peleadas

La Selección argentina jugará está noche la 11º fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Con Lionel Messi como estandarte y Emiliano “Dibu” Martínez que regresa de la suspensión de dos partidos, pero sin Lisandro Martínez ni Germán Pezzella, descartados por lesión, los conducidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Paraguay en Asunción desde las 20.30 horas. Un partido más complejo de lo que parece, en una tierra en la que no han abundando las alegrías y frente a un entrenador, Gustavo Alfaro, que no perdió desde su llegada y ganó siempre de local.

Alfaro tiene contrato hasta el Mundial 2026. (Foto: archivo)

La racha de Alfaro en Paraguay

Gustavo Alfaro asumió como entrenador de Paraguay poco después de la Copa América de Estados Unidos en la que los guaraníes, con Daniel Garnero como DT, perdieron sus tres partidos. Alfaro, que en la copa había sido el técnico de Costa Rica, debutó el 6 de septiembre ante Uruguay y rescató un punto como visitante tras un 0-0. Luego, venció a Brasil 1-0 en Asunción con gol de Diego Gómez Amarilla, empató 0-0 frente a Ecuador en Quito y, otra vez como local, le ganó 2-1 a la Venezuela de Fernando Batista que había tenido una gran Copa América. Alfaro lleva 8 puntos cosechados sobre 12 posibles y puso a Paraguay en zona de clasificación al próximo Mundial (está 6º con 13 unidades), algo más que destacable si se tiene en cuenta que las últimas tres Copa del Mundo las vieron por televisión.

Alfaro potenció apellidos que no estaban rindiendo en el seleccionado. Recuperó al experimentado arquero Roberto Junior Fernández, que hacía 4 años no atajaba en Paraguay, custodió al capitán Gustavo Gómez y obligó a reconciliarse a Julio Enciso y Jorge Almirón en pos del equipo. El talentoso mediocampista ofensivo o delantero de 20 años y el ex Lanús se pelearon en mayo de 2023 en un Newcastle-Brighton por la Premier League y casi terminan a las piñas. Aquel conflicto escaló y trascendió la línea de cal, pero Alfaro medió para que dejaran atrás sus diferencias, ya que ambos son fundamentales en la alineación paraguaya. Y lo consiguió con éxito.

Messi hizo dos goles en la última victoria argentina en Asunción.

Paraguay, territorio difícil

La Selección argentina no perdió en los últimos cinco enfrentamientos ante Paraguay, con dos victorias y tres empates, pero la realidad de la Albiceleste en tierras guaraníes no fomenta tanto el optimismo. Argentina jugó siete veces en Asunción desde que se inauguró el actual formato de Eliminatorias: ganó dos (2-1 en 1997 y 5-2 en 2013), empató tres y perdió otras dos. Y de las últimas seis, solo se llevó los tres puntos en una ocasión. En 2001, con Marcelo Bielsa como DT, fue 2-2 y en 2005, con José Pékerman a la cabeza, Argentina perdió 1-0; el mismo resultado que se vio en 2009, cuando el equipo de Diego Armando Maradona visitó Asunción. En 2013, el conjunto que entonces dirigía Alejandro Sabella ganó 5-2, pero en 2015 Jorge Sampaoli empató 0-0, al igual que Scaloni en 2021.

El rival que más le cuesta a la selección como visitante es Brasil, a quien venció por primera vez por Eliminatorias el año pasado, con gol de cabeza de Nicolás Otamendi. Pero luego aparece Paraguay, que junto a Ecuador y Uruguay conforman los únicos países en los que Argentina cosechó menos del 45% de los puntos. Asunción no será sencillo y menos si se tiene en cuenta otro logro de Alfaro: Paraguay es, junto a Ecuador, el equipo menos goleado en lo que va de las Eliminatorias: recibió cuatro tantos en diez partidos (uno en tres desde que está el ex Boca y Arsenal, entre otros). Aunque una estadística sí despierta entusiasmo: Alfaro nunca venció a Scaloni.

Scaloni y Alfaro se verán las caras por quinta vez. (Foto: TNT Sports)

Alfaro vs. Argentina

Desde que Gustavo Alfaro dirige selecciones (comenzó en Ecuador en 2020), enfrentó cuatro veces a la Argentina y registró tres derrotas y un empate. En octubre de 2020, barbijos mediante y por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, Ecuador fue a la Bombonera y perdió 1-0 con un gol de Messi de penal. En julio de 2021, en los cuartos de final de la Copa América de Brasil, los de Scaloni vencieron 3-0 a la Tri con tantos de Messi, Lautaro Martínez y Rodrigo de Paul. En marzo de 2022, el resultado fue 1-1 en Guayaquil. Y este año, la Costa Rica de Alfaro perdió 3-1 ante Argentina en un amistoso previo a la Copa América, en Los Ángeles. Esta noche será la primera vez que el Lechuga se cruce con Scaloni defendiendo los colores de Paraguay. Argentina tiene muchas razones para estar alerta. Pero otras varias, claro está, para confiar.