Otros dos entrenadores dejaron su cargo en sus equipos ¡y ya son 30 en 2024!

El fútbol argentino siempre se ha caracterizado por ser muy exigente para los entrenadores, y es difícil ver ciclos de más de unos pocos años en los mejores casos, los cuales se pueden contar con los dedos de las manos. En el último tiempo esta situación se agravó y la Primera División se convirtió en una auténtica carnicería en la que casi ningún club puede comenzar y finalizar una temporada con el mismo DT.

La cantidad de cuadros participantes en la categoría hace que el número aumente y la suspensión de descensos tampoco logró frenar esta tendencia. En las últimas 24 horas se sumaron dos nuevos nombres a la lista de técnicos que finaron su vínculo con sus respectivas instituciones y ya son 30 los que por renuncia o despido abandonaron su cargo.

Gustavo Munúa fue despedido de Banfield. (Foto: Banfield)

El primero de ellos fue Gustavo Munúa, Este miércoles Banfield anunció en sus redes sociales y plataformas digitales que, "de común acuerdo con la comisión directiva", arreglaron su desvinculación. El uruguayo llegó en junio tras la remoción de Julio Falcioni. Apenas llegó a dirigir unos 18 partidos, con 4 triunfos, 7 empates y 7 derrotas. La peor racha llegó en el último tramo, en el que ganó 1, igualó 2 y perdió 4 de los últimos 7 compromisos.

Diego Dabove renunció en Instituto. (Foto: Insituto)

El otro es Diego Dabove en Instituto de Córdoba, con la peculiaridad de que no lo echaron, sino que renunció. No venía con un buen andar, acumulando 1 victoria, 2 tablas y 6 caídas en el últimos 9 partidos. Ya decidido a no renovar a fin de año cuando finalizara su contrato, aceleró él mismo su propia salida luego de que un grupo de barrabravas lo fuera a apretar este jueves en el predio del club. El exarquero llegó a la Gloria a mediados de 2023 y tuvo el equipo a su cargo en un total de 60 encuentros, de los que ganó 20, empató 17 y perdió 23.

Los 30 técnicos que fueron removidos de su cargo