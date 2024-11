Las duras críticas a Mbappé en Real Madrid, por una polémica foto durante el receso

Real Madrid no tiene paz y ni siquiera la victoria ante Osasuna pudo calmar los ánimos de los hinchas, golpeados tras la goleada 0-4 sufrida ante Barcelona y la posterior caída por Champions ante el Milan. Algunos futbolistas vienen mostrando un flojo desempeño y suelen ser los más criticados por los fanáticos del Merengue, entre ellos, Kylian Mbappé.

El francés aún no parece habituado al equipo y su esquema táctico. Relegado al centro del ataque y no en la banda izquierda que explotó durante toda su carrera, asignada en el Merengue a Vinicius, Mbappé bajó su porcentaje de efectividad. Para colmo, también recibe críticas por el manejo de sus redes sociales.

Aprovechando que Didier Deschamps nuevamente lo dejó fuera de la lista de convocados de la Selección de Francia para la doble fecha de Nations League, el francés utilizó los días para reencontrarse con viejos compañeros y amigos del París Saint Germain como Arnau Tenas y Achraf Hakimi.

La foto que se posteó con Mbappé y Hakimi.

No es el hecho de que Mbappé se reúna con jugadores de su ex club, casualmente exfutbolistas del Barcelona y Real Madrid respectivamente, sino el contenido de la foto que posteó, junto a su gran amigo, el lateral de la Selección de Marruecos.

En ella se advierte a ambos jugando a la PlayStation, pero el detalle sobresaliente de la foto que se posteó en Instagram y que inmediatamente fue eliminada está en el fondo, en lo que parece ser una mesada. Allí reposa un narguile, un dispositivo característico de la cultura árabe que se utiliza para fumar tabacos, entre otras cosas.

Lo cierto es que es un motivo más en Real Madrid, para incrementar el descontento de los hinchas para con Mbappé, en un momento complicado desde lo deportivo. Para el delantero francés en particular la situación es más caótica en base a su lejanía de la Selección, tras ser campeón y subcampeón del mundo consecutivamente.

"Tuve varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión para estos partidos. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para este encuentro con los dos partidos que nos esperan”, expresó Didier Deschamps sobre los motivos, con referencia a la denuncia por abuso sexual que recibió en octubre el delantero.