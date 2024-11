El desafiante "pedido" de Paredes a Gago para su vuelta a Boca: "Vamos a ver si..."

El regreso de Leandro Paredes a Boca es una novela de muchos capítulos. De la ilusión que se generó ante la falta de continuidad del volante de la mano del entrenador Ivan Juric en la Roma, a la novedad de última hora que modifica el panorama, con el despido del croata y la llegada de un nuevo conductor.

Esta noticia preocupó a los ilusionados con ver a Paredes en enero, porque un nuevo impulso de la mano de otro entrenador podría motivar al volante a tomar la decisión de quedarse en Europa para terminar la temporada con la Roma. De hecho, su contrato vence justamente sobre el cierre, en junio de 2025, cuando comience el Mundial de Clubes para el cual Boca está clasificado.

La palabra de Paredes sobre el regreso a Boca

Paredes fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina y por tal motivo regresó al país, para prepararse de cara a los partidos ante Paraguay y Perú. En este marco, este martes fue parte de la práctica abierta al público en el predio de Ezeiza y tras ella ofreció declaraciones, junto a Rodrigo De Paul y Leonardo Balerdi, otro ex Boca.

Consultado primero sobre si es especial el partido ante Perú, porque la Selección argentina hará de local en la Bombonera, explicó: "Yo disfruto mucho de jugar en la Selección, de entrenar con esta camiseta. Obviamente que jugar en la Bombonera es un plus pero lo digo siempre: tanto jugar en la Bombonera, en el Monumental o en el interior yo lo disfruto de la misma manera, por lo que es igual".

Luego, llegó la pregunta más directa sobre si el cambio de entrenador y su nueva actualidad choca contra las ilusiones de Boca. "No sé. Yo vivo mi vida y mi carrera día a día. Obviamente que se habló mucho, porque el tema de que no estaba jugando y demás. Pero lo más importante para mi es pensar en el día a día en mi club", comenzó.

Luego, dejó un detalle sobre cómo vivió su estadía en el club italiano en la gestión anterior y las expectativas para ahora. "Hasta que estuvo Daniele (De Rossi) estuve muy feliz, en una ciudad increíble en un club espectacular. La gente me quería mucho y estaba muy feliz. Después pasó lo del entrenador, ahora cambiamos de nuevo y veremos qué pasa", expresó.

Finalmente, consultado sobre el otro cambio de entrenador, el de Fernando Gago en Boca, y los rumores de un llamado entre ambos, el volante descartó de plano pero le soltó un mensaje al DT: "No hablé con Fer (Gago), vamos a ver si me llama o no".

Lo cierto es que Gago ha tenido contactos con Paredes y Riquelme también, independientemente de que en alguna ocasión expresó que el volante no necesita un llamado, porque las puertas ya están abiertas.