Toto Caputo se metió en la polémica entre Gallardo y el arbitraje: “Es inexplicable que…”

River venció 3-0 a Barracas Central el último domingo y quedó a seis puntos del líder Vélez (juega hoy ante Deportivo Riestra), pero Marcelo Gallardo no se fue del Monumental del todo contento. Criticó el arbitraje de Fernando Echenique y ahora Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía de la Nación, salió a apoyarlo.

Gallardo había criticado la labor de Echenique y, sobre todo, había puntualizado en que el juez debería haber dado minutos de adición por las demoras de los jugadores de Barracas, pese a que el partido estaba casi sentenciado. “Si hay tantas interrupciones, lo que se debería hacer es agregar tiempo de adición. Si tenés que dar 10', 12', o 14' como en el Mundial... Hay que darlos”.

Escuchá la queja de Gallardo

Y había insistido: “Hoy el segundo tiempo termina a los 45', ¿cómo va a terminar a los 45'? No entiendo por qué. Había que respetar el tiempo de adición. Igual, yo lo digo y mañana sigue el show…”. Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de River, se expresó en la misma línea que el Muñeco. Y Toto Caputo también lo apoyó.

Anoche, tras el triunfo de River, el número 1 del Ministerio de Economía escribió en X: “Imposible no coincidir con el Muñeco. Es inexplicable que no se aplique la misma vara que en el mundial. Promovemos el anti espectáculo así. La regla debería ser que, si un equipo hace tiempo, se deberían dar de mínima 10 minutos de descuento, por tiempo. Pero si el equipo que hizo tiempo llega perdiendo al final del partido, no debería haber descuento alguno. Perdieron, listo!”.

Toto Caputo apoyó a Gallardo. (Foto: X)

Caputo es reconocido hincha de River y no es la primera vez que opina sobre su equipo. En marzo de este año ya había cuestionado a Martín Demichelis y mencionado a Gallardo, que entonces dirigía en Arabia Saudita. “Hay un dato estadístico que Demichelis desafía fecha a fecha: No hay antecedente de un técnico que cambie el equipo todos los partidos y que le vaya bien. Ni uno. Ni el Muñeco en su último año pudo contra esta estadística. ¡Ojalá él sea la excepción!”, se había manifestado en X.