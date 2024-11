La confesión de Enzo Barrenechea al enterarse de la convocatoria a la Selección argentina: "No me lo esperaba..."

La Selección argentina volverá a jugar este jueves ante Paraguay por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, y luego completará el llamado de noviembre el martes siguiente contra Perú por la fecha 12. La semana pasada se dio a conocer la lista de convocados para este doble compromiso y entre los nombres, en su mayoría conocidos por formar parte del ciclo que ganó todo en los últimos años, llamó la atención el de Enzo Barrenechea.

El joven volante de 23 años, actualmente jugador del Valencia, supo vestir la camiseta Albiceleste en las categorías juveniles y ahora tendrá su primera oportunidad en la Mayor. "Es un sueño que tenía desde pequeño. No me lo esperaba en este momento y fue una alegría inmensa. Tuve la oportunidad de estar en categoría juvenil, pero siempre me quedaba la espinita de poder jugar algún torneo oficial con la absoluta", declaró ante los medios españoles tras enterarse de su convocatoria.

La lista de la Selección, con Enzo Barrenecha entre los convocados. (Foto: @Argentina)

A su vez, se refirió a los jugadores con los que compartirá equipo en esta doble fecha de Eliminatorias y la emoción que le genera todo esto: "Estamos hablando de los campeones del mundo y de América. Los veo a todos como ídolos. A la mayoría los veía de pequeños y tener la oportunidad de compartir con todos ellos es una locura. Sé el nivel que me voy a encontrar, son los mejores. Estoy preparado, el año pasado estuve cerca de ir", confesó.

Sin embargo, el llamado de la Selección no pudo redondear una alegría completa, ya que se dio en medio de los desastres que provocó el DANA en la Comunidad Valenciana: "Es un sabor agridulce por lo que ha pasado en Valencia y, después enterarme de la convocatoria, estaba más triste que contento por lo que ha sucedido. Lo primero es lo primero. Estamos todos con las personas afectadas", explicó el mediocampista.

En ese sentido, habló del compromiso solidario que tomaron tanto los jugadores del conjunto Ché como distintas personalidades del club y de varios equipos más de La Liga a raíz de esta tragedia: "Me llena de orgullo la solidaridad que ha tenido con todos los afectados. También estoy orgulloso de mis compañeros que, cada uno, ha aportado su granito de arena. Tenemos que estar más juntos que nunca, juntos saldremos de esto, como la historia del Valencia demanda", concluyó Barrenechea.