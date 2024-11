El tremendo elogio de Colapinto a los hinchas por el apoyo que le brindan: "Es lindo ver..."

Colapinto, que se prepara una nueva carrera en la Fórmula 1, dijo presente durante la jornada de este viernes en Interlagos. Este domingo, en el marco del Gran Premio de Brasil, el piloto de Williams afrontará su sexto compromiso en la máxima categoría del deporte motor.

Desde este jueves, cuando llegó a tierras brasileñas, el argentino recibió un enorme cariño por parte del público. Cientos de personas con camisetas y banderas de Argentina esperaron para poder inmortalizar el encuentro con el hombre de 21 años, quien afronta un gran presente en la Máxima.

Colapinto en la clasificación de la Sprint de Brasil

Este viernes, luego de haberse quedado en la Q2 obteniendo el 14º lugar de la parrilla de la Sprint, Colapinto analizó su actuación a bordo del monoplaza de Williams y, además, no dudó en elogiar a los hinchas argentinos que lo hacen sentir local en cada lugar que pisa.

"En la Q1 había mucho tráfico, los neumáticos estaban muy fríos al principio de la vuelta. En la Q2 no tuve una vuelta limpia, no pude hacer una buena vuelta. Simplemente estuvo lento. Es una lástima porque teníamos potencial para estar cerca y quizás hasta pasar, pero no pude hacer una buena vuelta", comenzó.

"Bien, muy bien. Es lindo ver todo este apoyo que tengo, vamos a ver qué podemos hacer mañana. El fin de semana recién empieza y todavía queda mucho por jugarse", sentenció Colapinto en la previa de la Sprint de Brasil y del Gran Premio que se correrá el domingo por la tarde en una nueva fecha del calendario de la Fórmula 1.