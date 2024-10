La reacción de los jugadores de Chivas con Gago en medio de la polémica por su ida a Boca

Mientras la novela sobre la llegada de Fernando Gago sigue sumando capítulos, los jugadores de Chivas se plantaron ante el entrenador para saber qué pretende hacer. Según cuenta el reconocido portal mexicano "Record", antes del partido con Atlas había mucha incomodidad por los rumores que estaban circulando y fue en ese momento cuando el plantel pidió explicaciones.

El plantel está incómodo por los rumores de una posible salida de Gago.

El artículo indica que "varios se animaron a encarar a Fernando Gago para saber la verdad sobre su futuro“ y que el entrenador les respondió que no había nada con Boca, manteniendo la declaración realizada ante los medios. Sin embargo, los futbolistas no le creyeron e insistieron para que no esconda la verdad.

Además, agregan que “algunos jugadores de Chivas han hablado con la directiva para pedir la salida de Gago de la institución ya que no ha gustado la falta de claridad en el entrenador y que al plantel no le ha podido confirmar su continuidad“. En la previa del clásico con Atlas, los hinchas abuchearon a Gago.

Tras la derrota del pasado fin de semana, Chivas quedó en la novena posición a 13 puntos del líder y las críticas sobre el nivel mostrado por el equipo aumentan cada vez más. Informaciones marcan que, al ser inminente sus salida, el club tiene a Gerardo Espinoza como posible reemplazante de Pintita.