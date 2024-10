La contundente explicación de Simeone sobre las criticas a De Paul en el Atlético: "Lo que le dio a Argentina..."

Rodrigo De Paul ha logrado establecerse como uno de los principales pilares y referentes de esta gloriosa etapa de la Selección argentina, quizás la mejor de la historia. Titular indiscutido desde que comenzó a tomar forma el ciclo de Lionel Scaloni, se ha convertido en el futbolista con más presencias bajo las órdenes del pujatense con 71 partidos disputados. Destacado por su gran despliegue y sacrificio dentro de la cancha, fue fundamental en la obtención del Mundial 2022, las dos Copas Américas y la Finalissima.

Pero así como logró ganar absolutamente todos los títulos posibles con la Albiceleste, aún no pudo levantar ningún trofeo a nivel clubes a sus 30 años de edad y en sus más de 13 años de carrera. Ni en Racing, ni en Valencia, Udinese ni Atlético de Madrid se consagró ni una sola vez en ninguna competencia de las que disputó. Esto llevó a que en su actual equipo haya comenzado a ser desde hace un tiempo algo resistido por los hinchas y se haya convertido en foco de muchas críticas.

Qué dijo Simeone sobre las críticas a De Paul

Así lo explicó Diego Simeone, entrenador del conjunto Colchonero desde 2011 y el más ganador en la historia del club, en diálogo con Gustavo López para ESPN, quien le preguntó por qué el Motorcito "no entró todavía en la gente". "Lo que le ha dado a la Selección argentina no se lo ha dado paralelamente al Atlético de Madrid. Es simple...", señaló el DT de manera contundente.

"Con la Selección ganaron dos Copas América, ganó un Mundial... Con los compañeros, claramente no los ganó solo. Acá desde que llegó no le ha tocado ganar, y la gente identifica ese lugar con los que ganan", agregó el Cholo a continuación. El último título que ganó el cuadro rojiblanco fue La Liga de España en la temporada 2020/21. Casualmente, De Paul arribó inmediatamente después, y desde entonces el equipo no volvió a gritar campeón.

Sin embargo, Simeone aseguró que lo valora como corresponde más allá de las críticas y de esta desafortunada coincidencia: "Evidentemente él es un jugador muy importante para nosotros. Desde el lugar que él tiene nos ayuda a tener una visión de juego diferencial al resto, pero evidentemente, dentro de la gente hay una exigencia a un campeón del mundo, que él mismo se la puso", sentenció.