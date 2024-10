El lamento de Alfredo Berti tras el empate de Independiente Rivadavia: "Nos faltó..."

Independiente Rivadavia sumó su segundo empate al hilo al empatar 1-1 con Barracas Central en el estadio Guillermo Laza, del Deportivo Riestra. Gonzalo Goñi, en contra, abrió el marcador para el equipo mendocino. Sobre el cierre de la primera etapa Javier Ruiz igualó las acciones.

Tras el partido Alfredo Berti dijo presente en conferencia de prensa. Allí el director técnico expresó sus sensaciones tras la igualdad y analizó la actuación de sus dirigidos dentro del campo de juego, donde pese a merecer mejor suerte terminaron repartiendo puntos con el Guapo.

Para comenzar, el director técnico de Independiente Rivadavia manifestó: "La búsqueda nuestra, tanto de local como de visitante, es proponer salir a ganar. Hoy el equipo sacó la diferencia, tuvimos un tiro en el palo de Luis (Sequeira) y nos empataron en el cierre del primer tiempo. En el segundo tiempo insistimos con la misma búsqueda".

La conferencia de Alfredo Berti

"Tuvimos dos chances claras en los minutos finales, que no las pudimos convertir. Esto es muy largo y hay que sumar. Indudablemente nosotros queremos sumar de a tres, pero cuando no se puede sumar de a tres es bueno no perder", añadió Alfredo Berti en conferencia de prensa.

Sobre la mejora del equipo desde su llegada, el DT expresó: "El equipo va mejorando partido a partido. Veníamos de dos partidos de visitantes que no fueron buenos, creo que este partido fue bueno por funcionamiento y cosas que pasaron en el campo. El equipo estuvo bien, a la altura del partido. Lo fue a buscar en todo momento. Por momentos en el segundo tiempo perdimos el control del juego, pero estuvimos bien parados".

Para finalizar, se refirió a la falencia de Independiente Rivadavia en el duelo con Barracas: "Nos faltó contundencia cuando teníamos la diferencia de un gol. Lo seguimos buscando y tuvimos 35 minutos que fueron muy buenos. Los últimos minutos perdimos un poco el control del juego y ahí vino la situación de gol del rival. La propuesta es seguir insistiendo y pensando en el arco del rival. Eso es lo que tratamos de hacer día a día".