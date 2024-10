Perdió Mineiro: por qué el resultado alimenta la esperanza en River de una remontada

River Plate se prepara para este martes meter una remontada épica e histórica en la revancha de las semifinales de Copa Libertadores que, aunque muy complicada, no es en lo absoluto imposible de conseguir. El 0-3 en la ida en cancha de Atlético Mineiro fue sin duda impactante y deja poco margen de error, pero tres goles no es una distancia que un equipo como el de Núñez, como local y con cerca de 80 mil personas alentando no pueda ilusionarse con remontar.

Lo que sí es seguro es que el Millonario deberá mejorar radicalmente su forma de jugar, sobre todo en el aspecto ofensivo, ya que apenas marcó 1 gol en los últimos 5 partidos, y 13 en los 15 que dirigió Marcelo Gallardo desde su regreso en agosto. Igualmente, hay un dato esperanzador que tiene que ver con su rival, ya que lo conducidos por Gabriel Milito cayeron este sábado en su casa por el Brasileirao y el resultado llamó la atención positivamente para los de la banda roja.

Bajo una intensa lluvia en Belo Horizonte, Mineiro cayó 3-1 contra Inter P.A. (Foto: @scinternacional)

Inter de Porto Alegre derrotó 3-1 al Galo en Belo Horizonte. Así es, le convirtió nada menos que tres goles, lo que da cuenta que no es una cifra en lo absoluto inalcanzable. Alan Patrick, Alexander Bernabei y Bruno Tabata fueron los autores de los goles para el combinado colorado, mientras que el chileno Eduardo Vargas anotó el descuento para el blanquinegro. Igualmente, tampoco fue precisamente el primer equipo el que sufrió esta caída.

Es que Milito, consciente de que en la ida dio un paso importante, pero que la serie no está cerrada ni mucho menos, paró en el campeonato local un equipo casi íntegramente alternativo. Apenas repitió un titular de los que golearon el martes pasado en el Arena MRV, aunque lo interesante es que ese futbolista fue Everson, el arquero, demostrando no ser para nada imbatible.

Más allá de este detalle, hay otros antecedentes para el River de Gallardo que le sirven para también ilusionarse: la llave ante Gremio en las semifinales de la Libertadores 2018, en la que si bien tuvieron que levantar apenas un gol, debieron hacerlo nada menos que en Brasil; y la casi remontada frente a Palmeiras en 2021, con el que cayeron 3-0 en el Monumental, y estuvieron cerca de empatarlo en la vuelta en San Pablo, con un 2-0 en el que les habían anulado el tercer tanto de manera polémica. ¿Logrará la hazaña este martes ante Mineiro en el Monumental?