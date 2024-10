La picante respuesta de Víctor Blanco a Ramón Díaz en la previa a la vuelta: "Lo que dijo fue humo para..."

Un 24 de noviembre de 2013, Racing Club recibía en el Cilindro de Avellaneda a River Plate, que en ese entonces era dirigido por Ramón Díaz. Un gol en el minuto 14 de Bruno Zuculini (actual jugador del plantel de Costas) decidió el resultado definitivo en favor de la Academia, dirigida entonces por Reinaldo Merlo.

Esa fue la única derrota en ese estadio en toda la extensa carrera de Pelado, que ahora dirige Corinthians y deberá jugar nuevamente en ese escenario. Luego de la ida por las semifinales de la Copa Sudamericana en el Arena Corinthians, que finalizó en empate 2-2, el DT se mostró confiado para ir a a buscar la clasificación al Cilindro y en conferencia de prensa, soltó un dato erróneo pero que igualmente habla de esa confianza.

Ramón Díaz. DT de Corinthians. (Foto: archivo)

"Te diré una cosa: en mi vida no he perdido un partido en el estadio de Racing. En ese estadio nunca he perdido. Y no perderé ahora tampoco. Competimos y seguiremos compitiendo", soltó. La frase, lógicamente, fue contrastada de inmediato con aquel antecedente y con otro que da cuenta (por Libertadores 1997) de un doble empate y posterior clasificación de la Academia en los penales, en el Cilindro, también contra River.

Uno de los que se refirió a la polémica frase de Ramón Díaz fue el propio presidente de Racing, Víctor Blanco, quien no dejó pasar la falacia y criticó en duros términos al Pelado. "Lo que dijo Ramón fue humo para la tribuna", sentenció, contundente.

Luego, destacó el rendimiento y el resultado que obtuvieron los futbolistas en la ida en Brasil. "Fue algo muy valorable lo que hicieron los jugadores. La sensación de ser muy poquitos representando a Racing y a Argentina me llenó de orgullo", dijo el charla con Radio La Red.

Blanco criticó a Ramón Díaz. (Foto: archivo)

Finalmente, se quejó de la organización del partido de ida y de las demoras que tuvo que pasar el hincha de Racing en la previa al partido en Brasil, con foco en las quejas al operativo de control policial. "Dijeron que a las 16.30 iban a hacer un chequeo de los micros y lo hicieron después de las 19. Hay que seguir trabajando con Conmebol y las autoridades", dijo Y agregó: "No tiene que haber destrato con al gente argentina en Brasil. Hubo una reunión con Conmebol, se tomaron todas las medidas pero tuvimos el problema. Es una vergüenza".

Ramón Díaz se prepara para dar el golpe en el Cilindro y lo respalda el historial favor que tiene en ese estadio. De hecho, ante Racing en cualquier cancha también lo tiene, ya que disputó 29 encuentros, ganó 18, igualó en 9 oportunidades y sumo sólo 3 derrotas.