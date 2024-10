Godoy Cruz visita a Independiente de Avellaneda para seguir en zona de Libertadores

Copa Libertadores 2025 es el rótulo que tiene grabado a fuego este Godoy Cruz. La meta es llegar nuevamente al máximo torneo continental para poder disputarlo por sexta vez en su historia. Para eso, deberá seguir engrosando sus cifras, con nueve partidos por delante para bajar el telón de la temporada actual.

Independiente de Avellaneda será el primero de los pasos que tiene por delante, esta tarde desde las 19.30 en el estadio Libertadores de América. Antecedente fresco con la eliminación de la Copa Argentina y un rival que viene en franca levantada con la conducción de Pablo Vaccari.

El Tomba llega del triunfo ante NOB.

Pensando en el once del Tomba, la baja del Indio Fernández es la peor noticia que pudo recibir el Gato Oldrá. El mediocampista uruguayo es fundamental en la mitad del campo del equipo pero llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá purgar una fecha de suspensión.

Con el uruguayo Vicente Poggi en su lugar, el once para medirse ante el Diablo de Avellaneda sería con Franco Petroli en el arco, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Elías Pereyra; Bruno Leyes, Gonzalo Ábrego, Vicente Poggi, Facundo Altamira, Santino Andino y Salomón Rodríguez.

En la vereda de enfrente las aguas están bastante convulsionadas por el yate gate que llevó al cuerpo técnico a borrar a tres jugadores: Marco Pellegrino, Diego Tarzia y Santiago Toloza. Del trío en cuestión, los primeros dos venían con rodaje, mientras que el último no. ¿La buena? Vaccari recupera a Damián Pérez y Alexis Canelo pero no podrá contar con González. Por eso, el once quedó lejos de confirmarse.