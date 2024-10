Tras su gran debut en Europa, Isgró habló de su adaptación al XV

Rodrigo Isgró se lució en su debut como titular en Harlequins el pasado fin de semana en el duelo ante el Bath por la quinta fecha del Premiership. El mendocino, que está dando sus primeros pasos en Europa, marcó dos tries para los Quins y fue una de las grandes figuras de la cancha, aunque su equipo terminó siendo derrotado de manera ajustada. Tras esta gran inauguración, el wing dialogó con ESPN, comentó sus sensaciones y destacó cómo está viviendo su paso del seven al XV.

En principio, el jugador nacido en Mendoza Rugby expresó: "Estoy muy contento por haber jugado mi primer partido. Tenía muchas ganas de entrar a una cancha y jugar al rugby como lo hice. Lo que pasó en la cancha fue fiel reflejo de lo que sentí estas semanas acá, cómo me hicieron sentir y la seguridad que me dieron".

Isgró habló sobre su cambio al XV. (Instagram)

Sobre su experiencia en este primer juego, Isgró acotó: "Volví a jugar 80 minutos después de mucho tiempo, terminé muy cansado y, como análisis, tengo que seguir desarrollando un montón de cosas pero lo voy a ir ganando con el tiempo y al pasar los partidos. Siento que tengo un tiro no tan largo, me canso mucho. Sé que es tiempo y lo voy a tener que ir llevando de a poco".

Además, el jugador de Los Pumas explicó cómo ha sido el cambio del formato reducido al XV y la adaptación que está llevando a cabo: "Soy el jugador que soy por todos los años que estuve en el seven, cómo me desarrollé ahí y cómo estuve. Creo que el cambio más importante del Seven al XV es la parte física, de poder adaptarte otra vez a poder jugar 80 minutos".

Finalmente, Rodrigo Isgró concluyó al decir: "Me permito equivocarme porque va a ser así, la única manera de aprender va a ser a prueba y error. Me tengo que dar el tiempo para poder hacerlo, si no me lo permito va a ser muy difícil para mí poder acomodarme de nuevo".