El tremendo enojo de Guardiola con un jugador del Manchester City: "Hay que respetar al club, no podés..."

El Manchester City viene de sumar un agónico triunfo en la Premier League ante Wolverhampton, clave para llegar a los 20 puntos y no perderle pisada al Liverpool, líder con 21. Superado esto, se prepara para el duelo ante Sparta Praga por la fecha 3 de la fase de liga de la Champions League, este miércoles desde las 16.00 en el Etihad Stadium.

El conjunto ciudadano, que en la previa es el claro favorito y se espera que tenga una cómoda victoria, tendrá para este compromiso varias bajas de renombre por lesión, como Rodri, Oscar Bobb, Kevin De Bruyne y Nathan Aké. A estas se les sumó en la última semana la de Kyle Walker, quien quedó tocado luego de la fecha FIFA con la Selección de Inglaterra por la Nations League.

Kyle Walker volvió lesionado luego de los últimos partidos con Inglaterra. (Foto: @kylewalker2)

Esto repercutió fuertemente en el ánimo de Pep Guardiola, quien no pudo ocultar su enojo con su el defensor por esta situación: "Siempre animo a los jugadores a que vayan con su selección, siempre es un placer. Pero si es un amistoso, lo siento mucho pero no puedes volver lesionado", expresó notoriamente fastidiado este martes en conferencia de prensa.

Y para graficar mejor su punto, hizo hincapié en la relación profesional que tiene un futbolista con su equipo respecto de su seleccionado: "Aquí nos pagan bien, el club es quien paga y no la selección. Hay que respetar al club, no puedes lesionarte en un amistoso. Puedes jugar, claro que sí, pero no lesionarte", sentenció.

Mas allá de que se trata de nombres importantes, el Manchester City cuenta con muchas alternativas en el plantel como para suplir estas ausencias. Igualmente, esto parece no reconfortar a Guardiola, quien puede llegar a sumar nuevos dolores de cabeza en noviembre, puesto que aún queda una fecha FIFA más antes de que finalice 2024.