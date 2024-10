Maipú igualó 0-0 con Talleres (RE) y se quedó prácticamente sin chances de entrar al Reducido

Deportivo Maipú no pudo pasar del 0-0 ante Talleres de Remedios de Escalada en el Omar H. Sperdutti por la fecha 37 de la Primera Nacional. En un duelo que necesitaba ganar sí o sí para soñar con el Reducido, sumó apenas un punto que no le sirve y que lo deja, con 48, a 2 de Racing de Córdoba, octavo en la tabla de posiciones de la Zona A, a falta de un partido. Si este lunes Agropecuario vence a All Boys en Floresta, los dirigidos por Juan Manuel Sara quedarán definitivamente sin chances de clasificar a los playoffs por el ascenso.

En el primer tiempo, el Cruzado tuvo las chances más claras, como un disparo de larga distancia que se fue apenas por arriba y un remate muy bueno de Misael Sosa que fue atajado de gran manera por Damián Tello. Hubo polémica por una supuesta mano de Alexis Monserrat en el área, pero el árbitro Gastón Monsón Brizuela decidió no cobrar nada. La visita casi se puso en ventaja sobre el final con una pelota que dio en el travesaño, pero la jugada fue anulada por offside.

El complemento comenzó de manera vibrante con un ataque del Tallarín en el que la pelota nuevamente se estrelló en un palo. Enseguida, el Botellero tuvo una oportunidad inmejorable en los pies de Matías Viguet, que quedó mano a mano con el arquero tras un gran pase de Misael Sosa. Sin embargo, no le pegó muy bien y el 1 logró mantener su arco invicto. Todo esto sucedió en los primeros tres minutos.

Luego, el encuentro se estancó. Si bien los dos equipos tuvieron sus acercamientos al área rival, las emociones escaseaban. Sara agotó los cambios en busca de modificar el trámite, pero no tuvo mucho éxito. Recién sobre el final Maipú volvió a tener una consecución de jugadas de peligro, pero entre disparos no del todo precisos, algunos que se fueron muy cerquita o otros que fueron contenidos magníficamente por Tello, no consiguieron en ningún momento abrir el marcador.

Finalmente, todo terminaría en tablas. Ahora el Cruzado debe esperar que Agropecuario pierda o empate este lunes en su visita a All Boys en Floresta para llegar con, aunque sea, una mínima chance de entrar en el Reducido. El último partido de la temporada regular (y probablemente también del año), será el próximo domingo 27 de octubre en Caseros ante Estudiantes de Buenos Aires.

Datos del partido