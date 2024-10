Qué fue de la vida de Guillermo Barros Schelotto tras su paso como DT de Boca

Continúa la danza de nombres para suceder a Diego Martínez como entrenador de Boca, mientras Mariano Herrón se hace cargo de las prácticas xeneizes. Pero hay uno que se posiciona por encima del resto, que parece tener el mayor apoyo popular y es propiedad de uno de los máximos ídolos en la historia de la institución: el de Guillermo Barros Schelotto. El ciclo del 17 veces campeón como futbolista (entre 2016 y 2018) es recordado por los hinchas como uno de los mejores de la última década, en el que Boca se coronó dos veces. Pero luego de la final perdida ante River en la Copa Libertadores 2018, aquella gestión llegó a su fin y Guillermo Barros Schelotto se alejó de las primeras planas. Hasta ahora. ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Cómo le fue en Estados Unidos y Paraguay?

En febrero de 2019, solo meses después de la fatídica derrota ante River en Madrid, Guillermo Barros Schelotto firmó como entrenador de Los Ángeles Galaxy, en una liga que ya conocía por su etapa como jugador de Columbus Crew, entre 2007 y 2010. Consigo se llevó a su hermano Gustavo y a Ariel Pereyra, incondicionales asistentes suyos durante su etapa como DT. En el equipo de California empezó mucho mejor de lo que terminó. En el primer torneo, clasificó a los playoffs como 5º de la Conferencia Oeste con jugadores como Cristián Pavón (a quien había dirigido en Boca) y Zlatan Ibrahimovic. Ganó los cuartos de final ante Minnesota United por 2-1, pero perdió 5-3 en las Semifinales de Conferencia ante Los Ángeles FC.

En La Ribera, Guillermo cosechó el 62,68% de los puntos a lo largo de casi tres años. (Foto: archivo)

Desde entonces, todo fue cuesta abajo. Zlatan regresó al Milan de la Serie A y el equipo notó la pérdida de poderío ofensivo. En 2020, el equipo terminó último en su conferencia y claramente fuera de la postemporada de la MLS. Y en el torneo disputado durante la pandemia de Covid-19, LA Galaxy finalizó cuarto de cuatro equipos en su zona. En octubre de 2020, el contrato de Barros Schelotto fue rescindido luego de 62 partidos al mando del equipo (23 victorias, 8 empates y 31 derrotas). Sin embargo, el Mellizo y su familia no se alejaron de la comodidad de San Diego y durante el año que el ex Boca y Gimnasia de la Plata estuvo sin trabajar se radicaron allí. Los cuatro hijos del entrenador jugaban al fútbol en divisiones juveniles de distintos equipos de Estados Unidos.

En octubre de 2021 le llegó una nueva oportunidad: convertirse en entrenador de la Selección de Paraguay que dejaba otro argentino, Eduardo “Toto” Berizzo. Guillermo accedió, pero falló en el objetivo de clasificar al equipo al Mundial de Qatar 2022. Los resultados acumulados fueron negativos y el Mellizo fue despedido tras dos años y 17 partidos, entre los que acumuló 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas (efectividad del 31,37%). Su destitución se dio tras las dos primeras fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026, en septiembre pasado, luego de que Paraguay empatara 0-0 con Perú como local y perdiera 1-0 ante Venezuela en territorio vinotinto. Desde entonces, Guillermo Barros Schelotto estuvo sin dirigir. Recién estos días su apellido volvió a circular como una posibilidad para suceder en el Xeneize a Diego Martínez.

En Los Ángeles, su equipo fue de mayor a menor. (Foto: @gbarrosschelotto)

Guillermo vive en Los Ángeles junto a su mujer, Matilde Carriquiriborde, con quien se casó en diciembre de 2003 y con quien tuvo cuatro hijos: Máximo, Nicolás, Santiago y Lucas. Está actualmente tramitando la ciudadanía norteamericana (por lo se especuló con que tendría problemas para trabajar en Argentina; teoría que fue desmentida) y es dueño, junto a su excompañero en Columbus Crew Gino Padula, de una academia de fútbol en Estados Unidos llamada Schelotto & Padula Soccer Academy. En el último agosto viajó junto a su madre, su hermana Carolina y la familia de ella a Venice Beach, en la pacífica pero lujosa ciudad angelina de Venice.

Guillermo y Gustavo estuvieron al frente de Paraguay durante 17 partidos. (Foto: archivo)

Cuando alguna vez en una entrevista se refirió a su vida en Estados Unidos, destacó la comodidad y el respeto del que no gozaba cuando estaba en Argentina. “Vivir en Los Ángeles es lo mejor que he hecho en mi vida. Vivo con tranquilidad, mis hijos van a la escuela sin problemas, salimos a comer, la gente me trata con respeto. Si quieren un autógrafo, esperan el momento indicado y lo piden con respeto. Evidentemente, acá hay una calidad de vida que no se encuentra en otros lugares”. Siempre se mostró cómodo y a gusto en Estados Unidos. Pero Boca atraviesa un momento tenso. Y él es una de las opciones para hacerse cargo del timón. Disfruta de la vida en el exterior, pero ¿y si lo llama Román?