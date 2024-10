La insólita confesión de Colapinto sobre cómo maneja en la calle que se hizo viral: "Soy un desastre para..."

En tiempos de plena viralidad, por su gran presente en la Fórmula 1, todo lo que tenga que ver con Franco Colapinto se transforma en tendencia aunque no sea algo reciente. Un claro ejemplo de esto es que, en las últimas horas, comenzó a circular una entrevista que brindó en 2023 con el programa Altavoz (TV Pública), donde realizó una increíble confesión.

La revelación de Colapinto

En un ambiente distendido, el nacido en Pilar fue consultado sobre sus cualidades conductivas afuera de la pista y contó: "Soy muy malo estacionando. Soy un desastre. Voy para atrás y para adelante. Olvidate, lo hago muy mal. Es que no manejo; no me gusta manejar en la calle, siempre pido que me lleven".

"Yo sólo manejo en el simulador o en el auto de carrera. En la calle no manejo. Yo sólo voy para adelante. En Europa me manejo con Uber. No tengo muchas multas, pero sí algunas", agregó ante la sorpresa de quienes escuchaban su relato. Colapinto no es el primer piloto de F1 que padece manejar en las calles.

Lewis Hamilton, tiempo atrás, también había contado algo similar: "No, no me gusta conducir. La gente siempre me pregunta y realmente no me gusta conducir a menos que sea rápido. Honestamente, soy el mejor pasajero, el único momento donde debo manejar es cuando vuelvo de visitar a mis padres, pero yo prefiero darle las llaves a un amigo o algo así".