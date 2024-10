La fuerte sentencia de Djokovic sobre la investigación por supuesto doping de Sinner: "Es bastante obvio que..."

El 5 de marzo y el 13 de marzo de este 2024, durante y después del Masters 1000 de Indian Wells, Jannik Sinner afrontó pruebas de controles antidoping. En ambos casos se dio el mismo resultado: se detectaron niveles muy bajos de metabolito de clostebol, una sustancia completamente prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Como consecuencia de ello, se realizó una larga investigación en la que tanto el tenista italiano como su entorno fueron entrevistados. Luego de ello, se determinó que la justificación del tenista era válida y un tribunal independiente lo declaró “libre de culpa o negligencia”. Solamente le quitaron los puntos correspondientes a dicho certamen. Como era de esperarse, esta situación causó gran revuelo en el circuito.

Sinner ocupa actualmente el primer puesto del ranking mundial de la ATP.

En las últimas horas uno de los que se expresó al respecto fue Novak Djokovic. En la conferencia de prensa previa al inicio del ATP Masters 1000 de Shanghái, aseguró: “Sinner ha ganado las tres apelaciones que afrontó y ahora se enfrenta a otro juicio. Debe ser muy duro para él y su familia".

“Creo que es bastante obvio que tenemos un sistema que no está funcionando, es algo de lo que se darán cuenta las personas que no siguen nuestro deporte, incluso. Hay demasiados organismos reguladores, inconsistencia en sus decisiones y todo lo que está pasando no ayuda al tenis, en absoluto“, añadió Nole sobre la situación que afronta su colega.

Para finalizar, a la hora de reconocer el esfuerzo de Sinner por intentar mantenerse al margen, Djokovic sentenció: “Me asombra ver el impresionante nivel de juego que está mostrando, ganando la mayoría de partidos que juega a pesar de verse en una situación como ésta“.