El candidato del Manchester City para reemplazar a Guardiola cuando finalice su contrato

Josep Guardiola marcó un antes y un después en la larga historia del Manchester City. El ambicioso proyecto que iniciaron los Emiratos Árabes en el club inglés alcanzó la perfección con la llegada del DT español en 2016. En 8 temporadas disputadas, se consagró 6 veces campeón de la Premier League (las últimas 4 de manera consecutiva) y por primera vez en Champions League en 2023 (en 2021 había sido subcampeón en la primera final a la que llegaban). En total, acumula unos 18 títulos.

Sin embargo, no hay garantías de que este más que exitoso ciclo continúe más allá de 2025, cuando el vigente contrato que mantiene el entrenador con la institución finalice a mitad de año. El propio Pep aún no dio ninguna señal clara al respecto, sin asegurar si renovará o no. Por lo tanto, los directivos del conjunto citizen ya comenzaron a trabajar en busca de un reemplazo en caso de que no logren retenerlo, y ya tienen un firme candidato al puesto.

Rúben Amorim podría reemplazar a Guardiola en el City. (Foto: @SportingCP)

El nombre en cuestión, según el diario inglés The Guardian, es Rúben Amorim. El portugués de apenas 39 años dirige al Sporting CP de Lisboa desde 2020. Su llegada en ese entonces había generado mucha polémica, ya que como jugador había desempeñado gran parte de su carrera en su eterno rival, el Benfica, con el que se lo tenía muy identificado. Sin embargo, cualquier rispidez se disipó cuando en 2021 condujo a la escuadra verdiblanca a consagrarse campeona de la Primera División de Portugal después de una larga sequía de 19 años, título que repetiría en 2024.

Sus grandes logros en los Leões llevaron a que el joven entrenador luso fuera pretendido por otros importantes equipos de la Premier League, como Liverpool, Chelsea y West Ham. Pero en Manchester corren con una ventaja: Hugo Viana, quien viene trabajando en el cuadro lisboeta desde 2018 y mantiene una buena relación con el DT, se convertirá próximamente en el nuevo director deportivo del City, en reemplazo de Txiki Begiristain.

Desde su arribo al Sporting, Amorim acumula 224 partidos dirigidos, con un balance de 157 victorias, 34 empates y 33 derrotas. Además de los dos campeonatos de Primeira Liga, ganó también dos Copas de la Liga y una Supercopa de Portugal, llegando a un total de 5 títulos. ¿Podrá finalmente ser el sucesor de Pep Guardiola en los Citizens?