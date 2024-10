La primera fuerte decisión de Gago en Boca, a contramano con lo que había definido el Consejo

Luego de lo convulsionado que quedó Boca Juniors con las tres derrotas consecutivas a fines de septiembre (Superclásico mediante) y la consecuente salida de Diego Martínez como DT, era difícil imaginar cómo cambiaría el panorama apenas medio mes después con la llegada de Fernando Gago. Tras su arribo este lunes, pareciera respirarse otro aire en la Ribera, con un renovado clima de optimismo para lo que se viene en este último tramo de 2024.

Pintita no solo le cambió los ánimos a los hinchas, sino también el parecer a la dirigencia en determinados puntos. Su buena relación con Juan Román Riquelme y la fuerte determinación que expuso durante su presentación en conferencia de prensa, vinieron de la mano con un expreso pedido: el técnico consultó por la situación de un referente del plantel y logró que el club diera marcha atrás con una tajante determinación que había tomado.

Pol Fernández vovlería a jugar en este 2024. (Foto: @polfernandezz)

El jugador en cuestión es Pol Fernández, quien se suponía que no volvería a vestir la camiseta azul y oro en lo que quedaba de la temporada hasta que terminara su contrato. Riquelme y el Consejo de Fútbol habían decidido que no jugara más luego de la renuncia de Diego Martínez, luego de que el jugador anunciara que no va a renovar contrato y se irá libre en 2025, con un supuesto precontrato con Fortaleza que no confirmó. De hecho, en el partido ante Argentinos no fue convocado por el interino Mariano Herrón.

Sin embargo, Pintita tiene otros planes en mente y piensa tenerlo a disposición para encarar los 10 partidos que le quedan al presente campeonato y la Copa Argentina, en la que Boca jugará cuartos de final ante Gimnasia el jueves 23 en cancha de Newell's. Tras una conversación del entrenador con el Consejo, finalmente el volante de 33 años recibió el "indulto" y podrá volver a ser tenido en cuenta. Esto no significa igualmente que tenga su lugar asegurado en el equipo titular, ya que, según las propias palabras del flamante DT, "el que entrene, el que esté bien, va a jugar, independientemente del nombre".

Como fuera, es probable que Pol Fernández sea convocado para el duelo de este domingo en Victoria ante tigre por la fecha 18 de la Liga Profesional. Para dicho compromiso, Gago podrá contar también con otra figura clave como es Cristian Medina, quien se había perdido el último encuentro por molestias musculares. Después de varios meses, vuelve a respirase optimismo en Boca.