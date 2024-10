Gago se defendió de las críticas en Chivas por su abrupta salida para ir a Boca: "Yo recibí la llamada el..."

Antes de que Fernando Gago asuma la responsabilidad de ser el entrenador de Boca Juniors, lo que se confirmó este lunes en conferencia de prensa con anuncio oficial, mucho se habló de su llegada. Principalmente en México, por la situación que se generó tras dejar Chivas antes del clásico, ejecutando la cláusula de rescisión y abandonando el país en medio de las críticas.

El entrenador fue víctima de muchas quejas, principalmente luego de que en una conferencia de prensa en Chivas, tras perder el Clásico Tapatío ante Atlas, negó un contacto proveniente de Boca. Aquel partido fue el sábado 5 de este mes, a pesar de que su nombre ya estaba instalado hace varios días y muchos periodistas se animaban a confirmar que el propio Riquelme se había comunicado con él.

Gago se defendió de las críticas desde Chivas

En la conferencia de prensa de este lunes, el tema no pudo ser evadido y el propio Gago agradeció la pregunta para "aclarar", como dijo. "Se habló durante tres o cuatro semanas. Yo recibí la llamada el martes pasado (el 8, tres días después de su declaración). El que me quiera creer, que me crea. Tengo testigos y lo saben. De última, pidan el registro de llamadas. Se habló durante demasiado tiempo. Cuando uno ve y siente lo que se está diciendo, empieza a pensar 'si me llaman, qué decisión tomo'".

Al respecto, el nuevo DT de Boca confesó cómo fue esa resolución: "Tomé la decisión que creía mejor para mí, desde lo deportivo y personal. Fue una decisión que tomé muy fácil. He leído y escuchado que muchos no me creían, pero la verdad es esa: yo tuve el llamado el martes pasado".

Al respecto, luego Gago se defendió de las críticas en el club mexicano: "Yo creo que actué de manera correcta. Hay situaciones que quedan para mí y el club Chivas. Son situaciones personales que no voy a hablar. Entiendo la opinión. Repito: actué de buena manera. La cláusula de rescisión estaba en mi contrato por pedido del club cuando firmé. Yo disfruto y como dije ayer, vuelvo a mi casa. Muy contento y emocionado. Agradecerle a mi familia, mi mujer y mis hijos".