El polémico motivo por el que Gareca desafectó de la Selección chilena a Carlos Palacios

La Selección de Chile no encuentra paz. Tras caer el jueves en condición de local 2-1 frente a Brasil (cuarta derrota consecutiva en este proceso clasificatorio de cara al Mundial 2026), y con la victoria de Perú 1-0 sobre Uruguay, quedaron en la última colocación de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con 5 puntos, a 6 de Venezuela, quien de momento ocupa el puesto de repechaje. Para colmo de males, este martes deberá visitar a Colombia, uno de los equipos con mejor presente en el continente.

Ricardo Gareca, que viene siendo muy duramente criticado por los hinchas, medios y exfutbolistas de La Roja (con Arturo Vidal a la cabeza), está al borde de que le rescindan su contrato. En medio de este duro momento que atraviesa, sumó un nuevo dolor de cabeza al tener que desafectar a una de las máximas promesas del plantel, Carlos Palacios, por "problemas personales".

Carlos Palacios, volante de Colo Colo y pretendido por Boca, fue desafectado de la Selección chilena. (Foto: archivo)

El volante ofensivo de 24 años, que viene siendo uno de los grandes objetivos de Boca Juniors para incorporar a sus filas (cada vez está más cerca) y que ingresó en los últimos 15 minutos en la caída ante la Verdeamarela, no aclaró cuál es la situación que debe atender. Si bien en un principio se pensó que tenía que ver con que no se perfilaba para ser titular contra los Cafeteros, trascendió una versión que involucra a Colo Colo (su actual club), y la cual generó una gran polémica en tierras trasandinas.

Resulta que el Cacique está segundo y peleando cabeza a cabeza el campeonato de Primera División con la U de Chile (su clásico rival), a quien tiene a 4 puntos de distancia, pero con dos partidos jugados menos. Uno de ellos, ante Huachipato, se jugará este mismo domingo, y el otro, contra Unión La Calera, se disputará el miércoles. Todo apunta a que para este segundo encuentro, la Joya podría estar presente en busca de que su equipo pueda alcanzar el primer puesto de la tabla.

"Todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no voy a poder jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año", había declarado Palacios antes de la doble fecha de Eliminatorias. Toda esta situación generó bronca no solo entre los hinchas, sino también entre los mismos futbolistas de Chile y en el mismo Gareca. "Lo cité sin tener conocimiento de esta declaración. No llegó a oídos míos. Hay que preguntarle a Carlos. No existe nada más importante que la Selección", expresó críticamente al respecto el DT: