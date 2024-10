Girotti reveló el insólito reproche de Borja tras su gol a River en el Monumental: “Me dijo ‘pedís perdón y de paso…’”

Federico Girotti hizo valer la famosa "ley del ex" en el Monumental y fue el verdugo de Marcelo Gallardo, quien sufrió su primera derrota desde que regresó a River. El delantero, nacido en la cantera del club de Núñez, marcó el único gol del encuentro y realizó un festejo que molestó a Miguel Ángel Borja, quien lo fue a buscarlo.

La revelación de Girotti

Entre ambos se produjo un corto diálogo y Girotti contó qué le dijo el colombiano: “Me fue a decir: ‘Venís a pedir perdón y de paso hacés un festejo’. El festejo fue una ‘M’ para mi hija y me vino a buscar. Cuando le conté lo que había hecho, entendió y después ya no me dijo más nada”.

Luego, pidió disculpas nuevamente por el gol marcado: "Le pido disculpas a la gente de River, hoy me toca estar en Talleres y es mi trabajo. Es una sensación muy linda jugar en este estadio. Estuve desde los 10 años acá y siempre es especial".

Además se refirió al error de Paulo Díaz, con quien tiene una gran relación de amistad, y lamentó que haya sido el chileno quien le dejó el gol en bandeja: "Una lástima que justo haya sido él, pero no se le puede reprochar nada porque es el mejor defensor del fútbol argentino y un error lo puede tener cualquiera".

Por último, el delantero destacó la enorme actuación del arquero Herrera, la figura del partido. "Se nos venían por todos lados. Guido sacó todo y nos pudimos llevar un gran resultado de una cancha dificilísima", cerró.