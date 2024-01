Tras irse libre de Godoy Cruz, Ruso Rodríguez fue presentado en su nuevo club

Luego de dos temporadas defendiendo los colores de Godoy Cruz, Diego Rodríguez armó las valijas y se alejó de las tierras mendocinas. El arquero, capitán y referente del equipo dirigido por Daniel Oldrá, fue presentado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.

El hombre de 34 años fue oficializado a través de los canales oficiales de comunicación del elenco de La Paternal, quien confirmó que el vínculo llega, en principio, hasta finales del mes de diciembre del 2024. Tras haber finalizado su vínculo con el Tomba, llegó a su nuevo destino con el pase en su poder.

Antes de partir rumbo a su nuevo destino, Ruso Rodríguez se expresó con un emotivo posteo a través de sus redes sociales, donde abrió su corazón hacia los hinchas de Godoy Cruz. Durante su estadía en Mendoza, el exjugador de Independiente de Avellaneda fue clave para salvar a su equipo del descenso y, en el último año, fue fundamental para la clasificación a la Copa Libertadores 2024.

Para comenzar, escribió: "Resumir este año y medio en el club solo merece una palabra: INOLVIDABLE. No es fácil soltar un lugar donde uno fue muy feliz pero en este momento, por temas personales, toca decir hasta luego. Llegué con mucha ilusión y un mensaje claro que pedía: "tenemos que mantener al Tomba en primera división". Hoy, a menos de dos años de ese dicho, maravillosamente, celebramos haber clasificado a la Copa Libertadores.

Cabe aclarar que antes de que finalice la Copa de la Liga yo ya le habia comunicado mi decisión de no continuar por motivos personales al cuerpo tecnico y a los dirigentes.

Cabe aclarar que antes de que finalice la Copa de la Liga yo ya le habia comunicado mi decisión de no continuar por motivos personales al cuerpo tecnico y a los dirigentes.



"No puedo estar más que agradecido con los empleados del club que me hicieron sentir como en casa desde el día uno. Gracias a los médicos, kinesiólogos, a la psicóloga, a la nutricionista, al personal de limpieza, a los utileros, al jefe de seguridad, al cuerpo técnico y a los dirigentes. Gracias a mis compañeros que confiaron y trabajaron para lograr grandes cosas. Un mensaje especial a los hinchas que siempre nos? acompañaron y alentaron en cada partido. Gracias Gato por la huella que dejaste en mi. Sos un gran ser humano, con un corazón enorme. Nada en el club sería lo mismo sin vos. Gracias Mendoza por el respeto y el amor que me brindaron en estos dos años. Nunca voy a olvidar este tiempo vivido, parte de mi corazón se queda con ustedes", sentenció Rodríguez.