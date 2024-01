La tremenda condición que Mbappé puso para irse del PSG y jugar en el Real Madrid

La novela sobre el posible arribo de Kylian Mbappé al Real Madrid sigue sumando capítulos. Ahora, según medios españoles, el delantero francés habría puesto una millonaria condición para ponerse la camiseta merengue una vez que finalice su vínculo con el París Saint Germain, que será el próximo 30 de junio.

Florentino Pérez no aceptaría las condiciones de Mbappé.

Según el sitio Mundo Deportivo, el campeón del mundo en Rusia 2018 aspira a un sueldo de 100 millones de euros brutos por año, es decir, 50 millones netos, que es más del doble de lo que reciben figuras del plantel del Madrid como el alemán Toni Kroos o el croata Luka Modric.

Pero además el entorno del crack estaría pidiendo una prima de 175 millones de euros que irían a parar íntegramente a la familia Mbappé ya que el PSG no recibirá nada, agregó el medio deportivo español, que aseguró que "Real Madrid, no tiene pensado ni por asomo aceptarlas y sigue esperando una posición ventajosa en una operación que, si no se mueve de esas cantidades, no será cometida por el conjunto blanco en ningún escenario".

Durante bastante tiempo, la llegada del francés es un gran anhelo pero viendo como marcha el equipo y después de reforzar el proyecto con las renovaciones de jugadores clave como Valverde, Militao, Rodrygo o Vinicius, en el equipo blanco saben que el futuro es prometedor ya de por sí.