La particular frase de Mascherano tras el papelón arbitral del gol anulado a Argentina ante Perú: “Estuvimos 100 años jugando sin…”

La Selección argentina Sub 23 logró una victoria clave en el Preolímpico que se disputa en Venezuela, pero durante el partido ante Perú ocurrió una situación insólita. Pasada la media hora de juego, Santiago Castro recibió una habilitación de Pablo Solari y abrió el marcador, pero el línea, increíblemente, cobró una posición adelantada del delantero de River que no existió.

SE LO ANULARON A ARGENTINA, ¿BIEN? Santi Castro había convertido el gol, pero el línea dijo que había posición ilegal del delantero argentino. Viví el encuentro EN VIVO por la pantalla de @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá uD83DuDC49 https://t.co/aFycRpY1tZ pic.twitter.com/qdYVkemDfP — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) January 24, 2024

Luego del partido, Javier Mascherano fue consultado al respecto y su respuesta fue muy particular. "Estuvimos 100 años jugando sin VAR, no pasa nada jugar un par de semanas sin él", expresó el jefecito sin querer entrar en polémicas. Antes de eso hubo una jugada similar a la sucedida ante Paraguay, en el penal que le cobraron a Valentini, y en este caso no hubo sanción.

Sobre el desarrollo del partido, el DT analizó: “Tanto el otro día como hoy fuimos superiores a nuestros rivales. Muchas veces una victoria puede hacer cambiar el análisis del entorno, pero nosotros habíamos sido superiores y hoy fue de la misma manera. Sabemos que hasta el último partido el grupo va a ser muy cerrado".

uD83DuDDE3? MASCHERANO: "TANTO EL DOMINGO COMO HOY, FUIMOS SUPERIORES A NUESTROS RIVALES"



El DT de la #SelecciónArgentina Sub-23 no dudó al referirse al rendimiento de sus dirigidos.#PreolímpicoEnTyCSports pic.twitter.com/Ws9CaTRmuK — TyC Sports (@TyCSports) January 25, 2024

"Lo vimos con el partido previo al que jugamos nosotros, donde Paraguay lo termina dando vuelta a Uruguay. Vamos paso a paso. Por suerte nos toca descansar, nos sirve para recuperar jugadores y liberar la cabeza. Ya llevamos prácticamente dos meses y les sirve a ellos. Nos quedan 2 partidos durísimo y vamos a prepararlos partido a partido", concluyó.