Federico Beligoy rompió el silencio y habló sobre su foto en la final de la Libertadores, viendo a Boca: "No es algo que..."

Hace poco más de dos meses, en el estadio Maracaná, Boca disputó su 12va final de Copa Libertadores soñando con la ansiada séptima. Fue derrota por 2 a 1 con Fluminense, que se coronó campeón. El partido se desarrolló ante los ojos de Federico Beligoy, director Nacional de Arbitraje en Argentina, quien lo presenció en la platea, rodeado de hinchas del Xeneize.

La imagen del exárbitro junto a los simpatizantes de Boca no pasó desapercibida en las redes sociales. De hecho, se convirtió en toda una polémica en aquel momento, que se fue apagando ante el silencio del protagonista. Sin embargo, ahora Beligoy fue consultado sobre el tema y decidió salir a explicarlo.

En diálogo con TyC Sports, señaló: "Fui invitado. ¿Querés que te diga las finales de Copa Libertadores que fui a ver? Estuve en la anterior de Quito y en Montevideo. También en la final de Copa Sudamericana en Córdoba. Del último tiempo, estuve en tres finales".

Sobre el tema, añadió: "Voy a las canchas, no habitualmente, a ver árbitros y a veces aparecen fotos. Aparece en una cancha del ascenso y no llama tanto la atención, pero acá llamó la atención. No es algo que me preocupa. Hace 30 años que soy árbitro y hace 30 años que se hablan de estas cosas".

La foto de Beligoy en el Maracaná.

Árbitros para el Mundial

Por otro lado, el director del arbitraje argentino se refirió a la preparación de los jueces de cara a la próxima cita mundialista y hasta se animó a dar tres nombres que están en carrera. "Sabemos que tenemos un plantel de árbitros muy fuerte. Me llegó anteayer la nota de FIFA de Massimo Busacca. En el proyecto mundialista que empieza el 23 de abril en Miami, por primera vez hay tres árbitros argentinos. Trabajamos en silencio y después lo que dicen está todo bien, lo respetamos. Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera son los próximos tres árbitros para el Mundial 2026", reconoció.