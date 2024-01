Ibai Llanos hizo elegir a Pedri entre Boca o River y el futbolista contó el motivo de su elección: “Me quedo con…”

Ibai Llanos, uno de los streamers más populares del mundo, entrevistó a Pedri en su canal de Twitch y lo hizo elegir entre Boca o River. El volante del Barcelona tuvo una rápida respuesta y explicó el motivo de su elección.

“¿Boca o River? Es una pregunta complicada Pedri. Yo te diría que tengas un poquito de cuidado con esta pregunta. Yo respondí en su día sin problema”, comenzó diciéndole Ibai. El futbolista interrumpió y le preguntó: “¿Cuál respondiste tu?”. A lo que el streamer expuso: “Yo dije Boca, sin ningún tipo de problema”.

Mirá el video

Acto seguido, luego de pensarlo solamente unos segundos, el jugador Culé de tan solo 21 años argumentó: “He visto un solo Boca - River en mi vida y ganó Boca. Me quedo con el ganador”.

Otro de los momentos interesantes que dejó la charla está relacionado con un futbolista argentino que le gusta a Pedri por su forma de jugar. "Me gustaría que Haaland fuera el sustituto de Lewandowski, que no jugará con nosotros hasta los 60 años. También está Julián Álvarez, que me gusta mucho”, mencionó.

A sus 21 años, Pedri lleva disputados 120 partidos con la camiseta del Barcelona y formó parte de los futbolistas que fueron seleccionados para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección española. El volante es una de las grandes joyas del fútbol europeo, pero en el último tiempo ha sido muy golpeado por las lesiones y perdió mucha continuidad en su juego. En lo que va de la temporada disputó 11 partidos y marcó un solo gol.