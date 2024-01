Un rugbier sudafricano campeón del mundo, suspendido por 4 años por doping

El medio scrum Elton Jantjies, campeón del mundo en 2019 con Sudáfrica, fue suspendido por 4 años por el organismo antidopaje de su país tras dar positivo por consumo de clembuterol, un producto utilizado por muchos culturistas para perder peso y aumentar masa muscular. La sanción fue comunicada por el Instituto Sudafricano para un Deporte Libre de Drogas (SAIDS).

Elton Jantjies estará cuatro años sin poder jugar.

Jantjies afirmó que no había ingerido intencionalmente el producto y explicó: "Aseguro a todos mis fans que no he tomado ni tomaré deliberadamente ninguna sustancia prohibida y que haré todo lo que esté en mi poder para demostrar mi inocencia".

Sin embargo, la SAIDS anunció que el jugador, cuyo último club fue el Agen de Francia, no ejerció su derecho a que su caso fuera escuchado por un Panel Independiente de Audiencia Antidopaje (IDHP) y así ratificó la sanción que marca el final de la carrera, indicó RMC Sports de Francia.

El jugador vivió unos últimos 18 meses atormentados ya que lo arrestaron en 2022 por daños a la propiedad en un vuelo de Emirates, pero no fue condenado después de pagar una indemnización a la compañía. En septiembre de 2022, fue expulsado de la selección por un romance de adulterio con la dietista del equipo Zeenat Simjee.