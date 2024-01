Lothar Matthaus criticó con crudeza el The Best a Messi: “No ganó nada importante con…”

El pasado lunes, Lionel Messi volvió a marcar un hito al ser elegido una vez más como el mejor jugador del mundo durante la entrega de premios The Best 2023. Sin embargo, esta elección no satisfizo a todos, ya que hay quienes sostienen que el merecedor debería haber sido Erling Haaland.

Entre ellos se encuentra Lothar Matthaus, la leyenda de la Selección de Alemania y del Bayern Munich, quien realizó fuertes críticas hacia el triunfo del futbolista rosarino. "Si no se incluye el Mundial, que hizo a Messi ganador del Balón de Oro, Messi no debería ser el ganador esta vez", opinó el ex mediocampista en diálogo con Sky Sports Deutschland.

uD83CuDFC6 Repasa todos los ganadores de los Premios #TheBest en la historia. ? — Copa Mundial FIFA uD83CuDFC6 (@fifaworldcup_es) January 16, 2024

Luego, en la misma línea, agregó: "Creo que ha sido el mejor futbolista de los últimos 20 años, pero no ganó nada importante con París Saint Germain ni Inter Miami, donde ahora está creando mucho revuelo. Si nos fijamos en los grandes éxitos, no hay nada que envidiar al Manchester City ni a Erling Haaland.

"Ganó los títulos más importantes con el club y su porcentaje de goles era impresionante. Ése debería ser el factor decisivo a la hora de elegir al mejor y más importante jugador, y ése fue Haaland”, cerró el alemán, que ya había tenido declaraciones explosivas cuando Messi consiguió su octavo Balón de Oro.

"Durante toda la temporada pasada, Haaland jugó mejor que Messi. No es merecido que él lo haya ganado. Pero eso demuestra que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa. Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos 12 meses. Lo ganó todo con el Manchester City. La Champions, la Premier League y la FA Cup y, además, batió varios récords goleadores en el proceso. Siento que no había manera de evitar al Androide. Me considero un fanático de Leo... pero siento que esta elección es una farsa".