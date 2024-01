La desopilante “queja” de Tsitsipas a Djokovic en el Abierto de Australia: “Es muy egoísta porque…”

Se jugó la segunda ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año que tiene a Novak Djokovic como principal candidato, con el objetivo de retener el título obtenido el año pasado. El serbio se enfrentará mañana al argentino Tomás Etcheverry para meterse en la cuarta ronda.

En el camino de Djokovic puede aparecer el griego Stefanos Tsitsipas, quien este jueves se mide por tercera ronda ante el francés Luca Van Assche, tras sufrir para vencer a Jordan Thompson. El griego sabe que ese partido puede estar en el horizonte y ya comienza a palpitarlo, teniendo en cuenta que el serbio fue su verdugo en la final de la temporada pasada.

El serbio venció a Tsitsipas en la final del año pasado. (Foto: Noticias Argentinas)

En una entrevista, se refirió a la posibilidad de que Djokovic ceda y le permita a alguien más ganar la competencia de la que ya es el máximo ganador. "Los números no mienten, Novak ha sido capaz de ganar aquí 10 veces. Es una persona muy egoísta. Creo que sólo necesita despertarse algún día y volverse menos egoísta. Hay dos escenarios. Alguien necesita vencer a Novak y ese no soy yo. O si tengo que ser yo encontraremos una manera", reconoció con humor sobre un posible enfrentamiento.

Sobre el partido ante el local Thompson, el número 7 del mundo reconoció: "Llegó un momento en el que las cosas no me favorecían. Empezó a haber un ligero cambio en el impulso, especialmente después de ese descanso cuando estaba sacando para el partido".

Sobre esta oportunidad desperdiciada de cerrar el partido con el saque, cerró: "En realidad esto no me sucede muy a menudo, no he tenido muchos momentos en mi carrera en los que no haya podido cerrar el partido, especialmente cuando estaba sacando para hacerlo. Para mí el desafío era no derrumbarnos. Siento que sería fácil ser el tipo que se convierte en víctima de eso, pero me negué porque sé que en el fondo soy mucho mejor que eso y que puedo manejar situaciones difíciles debido a mi pasado y las cosas por las que pasé".